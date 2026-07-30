A arbitragem foi o principal assunto da vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o árbitro Alex Gomes Stefano explicou na súmula as expulsões do time baiano. Abel Ferreira comentou os lances e defendeu as decisões tomadas em campo.

O primeiro lance a ser discutido aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Maurício acertou o rosto de Cacá durante uma disputa de bola. Chamado pelo VAR para revisar o lance, Stefano optou por mostrar o cartão amarelo ao meia palmeirense.

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Na entrevista coletiva, Abel afirmou que a jogada estava “no limite”, mas disse concordar com a decisão da arbitragem. “Para mim, está no limite. O árbitro e o VAR decidiram dar o amarelo.”

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Poucos minutos depois do lance de Mauricio, Cacá foi expulso. Inicialmente, Alex Gomes Stefano não aplicou o cartão vermelho, mas foi chamado pelo VAR para revisar uma entrada em John Arias. Após rever o lance no monitor, o árbitro mudou a decisão e expulsou o zagueiro por jogo brusco grave.

Logo em seguida, Luan Cândido também recebeu cartão vermelho direto. Segundo a súmula, a expulsão ocorreu após o lateral fazer um gesto insinuando roubo em direção à equipe de arbitragem, conduta prevista como ofensiva pelas regras da CBF.

Questionado em coletiva de imprensa, Abel Ferreira comentou: “Para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma (sobre a expulsão de Cacá). Viram a perna dele, não viram? Pronto. Para mim, o árbitro só seguiu a regra”. E prosseguiu, analisando também o vermelho de Luan Cândido: “Aquele gesto é claro, muito claro. É preciso coragem para seguir as regras.”

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