O Palmeiras não tomou conhecimento do Vitória e aplicou uma contundente goleada por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Barradão, em Salvador. Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder do torneio soube tirar proveito de um apagão disciplinar dos donos da casa na reta final do primeiro tempo, construindo o placar com naturalidade e ampliando sua vantagem no topo da tabela.
Apagão rubro-negro e caminho aberto
A partida começou com o time paulista buscando o controle da posse de bola, enquanto os baianos apostavam nos contra-ataques. O equilíbrio, no entanto, foi quebrado de forma abrupta a partir dos 35 minutos. Após intervenção do VAR, Cacá foi expulso por uma entrada dura em Arias. O cenário piorou para o Leão quatro minutos depois, quando Luan Candido recebeu o vermelho direto por fazer gestos insinuando roubo contra a arbitragem. Com dois jogadores a mais, o Verdão foi letal nos longos acréscimos. Aos 46, Maurício recebeu passe de letra de Arias e acertou o ângulo. Aos 50, Sosa bateu cruzado e contou com a infelicidade de Fabiano, que marcou contra ao tentar cortar.
Domínio absoluto e goleada consolidada
Na volta do intervalo, o técnico Abel Ferreira rodou o elenco, mas o ritmo imposto pelos visitantes continuou ditando as ações. O goleiro Carlos Miguel ainda tentou evitar um estrago maior com boas defesas, como no chute de Pochettino, mas a superioridade numérica e técnica era evidente. Aos 24 minutos, Arias coroou sua grande atuação ao receber de Piquerez, girar sobre a marcação e bater rasteiro para fazer o terceiro.
Pintura para fechar a conta
O golpe de misericórdia veio aos 39 minutos com requintes de crueldade. Sosa cobrou falta da intermediária com uma bomba de pé direito, acertando o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo e decretando o 4 a 0. Com o resultado, o Palmeiras chega aos 47 pontos, abrindo provisoriamente oito de vantagem para o vice-líder, e ganha moral para o duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Já o Vitória, que sofreu apenas sua segunda derrota em casa na Série A, permanece com 26 pontos na parte intermediária da tabela e agora foca no confronto diante do Athletico-PR, também pelo torneio mata-mata.