O Fluminense e o Bahia empataram em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela, o time carioca pressionou, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Ronaldo e na impaciência de sua própria torcida, amargando o terceiro empate consecutivo na competição.

Equilíbrio e tensão na etapa inicial

O jogo começou com as duas equipes cientes da importância do confronto pelo G-4. O time visitante chegou a dominar a posse de bola nos primeiros minutos, mas foi o Fluminense quem levou mais perigo. Aos 19 minutos, Martinelli assustou com um chute rasante que passou rente à trave. Pouco depois, Canobbio parou na primeira boa intervenção de Ronaldo. A nota preocupante para os donos da casa foi a saída de Freytes, lesionado, dando lugar a Thiago Silva ainda antes do intervalo. Pelo lado baiano, Ademir quase abriu o placar nos acréscimos com um chute perigoso.

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Milagre na linha e a muralha Ronaldo

A volta do intervalo reservou o lance mais dramático da partida logo no primeiro minuto. Após uma falha bizarra da defesa baiana, o goleiro Ronaldo trombou com Hulk. O atacante tricolor aproveitou a sobra e finalizou para o gol vazio, mas o zagueiro Marcos Victor salvou de forma heroica, praticamente em cima da linha. A partir daí, o jogo se transformou em um duelo de ataque contra defesa. Ronaldo se agigantou, empilhando defesas importantes em cabeçadas de Lucho Acosta e chutes venenosos de Canobbio e Hércules.

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Vaias e pressão final sem efeito

A ineficiência ofensiva começou a irritar os torcedores presentes no Maracanã. Aos 23 minutos, as primeiras vaias ecoaram, culminando na substituição de Hulk, que deixou o campo sob fortes protestos para a entrada de Germán Cano. Nos minutos finais, o Fluminense foi para o tudo ou nada. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Ronaldo coroou sua atuação de gala defendendo chutes em sequência dentro da área, garantindo a igualdade no placar. Com o resultado, ambas as equipes perdem a chance de se consolidar de vez no G-4 do Brasileirão.

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