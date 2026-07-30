O Mirassol venceu o Remo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (29), no estádio Maião, em um confronto direto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apostando na precisão das bolas paradas de Reinaldo, o time da casa construiu o resultado positivo e, de quebra, conseguiu deixar provisoriamente a zona de rebaixamento, trazendo alívio para os mais de 4.500 torcedores presentes.

Bola parada dita o ritmo no primeiro tempo

O jogo começou com o Mirassol valorizando a posse de bola no campo defensivo, enquanto o Remo apostava em contra-ataques velozes. A paciência dos donos da casa foi recompensada aos 29 minutos. Reinaldo cobrou escanteio pela esquerda, Eduardo desviou de cabeça no primeiro pau e a bola tocou no zagueiro Marllon, enganando o goleiro Marcelo Rangel: gol contra e placar aberto. No entanto, quando o Mirassol parecia levar a vantagem para o intervalo, o Remo respondeu. Aos 44 minutos, após um chute bloqueado de Patrick de fora da área, Leonel Picco pegou o rebote. A finalização desviou em Reinaldo, tirou as chances de defesa do estreante goleiro Thomazella e decretou o empate antes do apito final da primeira etapa.

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Pressão aérea garante a vitória paulista

O Mirassol retornou para o segundo tempo com uma postura agressiva, buscando retomar a liderança do placar logo nos primeiros instantes. A estratégia surtiu efeito rápido e, mais uma vez, pelo alto. Aos 8 minutos da etapa complementar, a fórmula do primeiro gol se repetiu com sucesso. Reinaldo cobrou novo escanteio com perfeição, João Victor subiu mais que a marcação e cabeceou com força para o fundo das redes, recolocando o time paulista em vantagem.

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Tensão final e alívio no Maião

Atrás no marcador, o Remo tentou adiantar suas linhas, mas esbarrou em muitos erros de passe na construção ofensiva. Ainda assim, os minutos finais reservaram doses de drama. Aos 43 minutos, Jajá recebeu um ótimo cruzamento de David Braga, dominou dentro da área, mas finalizou na rede pelo lado de fora, desperdiçando a chance de ouro do empate azulino. Logo na sequência, o Mirassol chegou a balançar as redes com Bruno Santos, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o apito final, o Mirassol confirmou a vitória crucial que tira a equipe do Z-4, coroando a evolução do time no período pós-Copa. Já o Remo, que vinha de um bom momento, sofre um revés duro e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento no torneio.

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