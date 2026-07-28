Abel Ferreira costuma sofrer em partidas contra Rogério Ceni, que tem retrospecto negativo diante de Fernando Diniz, que, por sua vez, jamais venceu Rafael Guanaes. PLACAR levantou o retrospecto nos duelos entre os 20 treinadores da Série A do Brasileirão e encontrou “paternidades” curiosas.

Os dados utilizados foram retirados do site Transfermakt, contabilizando as vitórias, derrotas e empates de um treinador contra os seus 19 rivais. Não foram consideradas partidas com auxiliares no comando.

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O português Pedro Emanuel, do Vasco da Gama, é quem tem menos duelos, pois só encarou Odair Hellmann no futebol árabe e Jair Ventura e Rafael Guanaes neste Brasileirão.

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Abel Ferreira, freguês de Artur Jorge

No Palmeiras desde 2020, o técnico português leva vantagem contra quase todos os treinadores da Série A do Brasileiro. Mas há uma pedra no sapato: Abel Ferreira nunca venceu o conterrâneo Artur Jorge. Em 5 partidas, foram 3 vitórias e 2 empates do atual técnico do Cruzeiro, ex-Botafogo.

Abel também tem retrospecto negativo contra Rogério Ceni, Dorival Júnior e Eduardo Domínguez. Além de números equilibrados contra Leonardo Jardim (1 vitória, 1 empate, 1 derrota), Abel tem mais vitórias que todos os outros treinadores (ver tabela completa abaixo).

Fernando Diniz é freguês de Rafael Guanaes

O treinador do Corinthians tem sérios problemas diante de Rafael Guanaes. Foram quatro derrotas nos quatro duelos de Fernando Diniz contra o técnico do Mirassol. Abel Ferreira, Cuca, Dorival Júnior, Fernando Seabra, Mancini e Artur Jorge são outros nomes que levam vantagem contra o comandante do Timão.

Por outro lado, Diniz tem um retrospecto positivo contra Rogério Ceni (8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas) e Luis Zubeldía (4 vitórias 1 empates e 3 derrotas).

Dorival Júnior: problemas com técnicos jovens

Dorival Júnior leva vantagem contra técnicos mais experientes, como Rogério Ceni, Abel Ferreira e Cuca, este último com quem travou mais duelos: em 25 jogos, foram 14 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

No entanto, contra treinadores mais jovens e com menos confrontos, Dorival tem problemas. O técnico do São Paulo tem retrospecto negativo contra Luis Zubeldía, Paulo Pezzolano e Rafael Guanaes. Além deles, Odair Hellmann é outro que tem mais vitórias do que derrotas para Dorival (3 a 2).

Rogério Ceni: freguês de Jardim, carrasco de Abel

O adversário contra quem Rogério Ceni tem mais dificuldades é o português Leonardo Jardim. O ex-goleiro brasileiro perdeu todos os confrontos contra o português (3 vezes) e também tem retrospecto negativo contra Fernando Diniz, Luis Zubeldía, Léo Condé, Luís Castro e Dorival Júnior.

Por outro lado, Ceni leva vantagem contra Cuca (3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas), Abel Ferreira (7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas) e Artur Jorge (2 vitórias, 2 empates e uma derrota), mesmo que por pouca margem.

Luis Zubeldía: freguês de portugueses

Atual técnico do Fluminense, Luis Zubeldía tem uma grande dificuldade em derrotar treinadores portugueses. Além do brasileiro Jair Ventura, o argentino nunca venceu uma partida contra Artur Jorge, Leonardo Jardim e Abel Ferreira.

Zubeldía, porém, tem retrospecto positivo contra Rogério Ceni (3 vitórias, 1 empate e 1 derrota).

Acesse a tabela com os dados completos aqui!

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