O Palmeiras acertou a saída de Raphael Veiga para o América do México. O meia foi um pedido do treinador André Jardine, e deve viajar ao país nos próximos dias para assinar um contrato de empréstimo com a nova equipe.

Veiga é o maior artilheiro do Alviverde no século XXI e venceu nove títulos com a camisa do Verdão. Torcedor do clube desde a infância, ele foi um dos maiores expoentes da Chamada Terceira Academia, também muitas vezes batizada de Era Abel Ferreira. A Primeira e a Segunda Academia foram os esquadrões liderados por Ademir da Guia, entre os anos 60 e 70.

Nos últimos anos, o Palmeiras vem negociando jogadores que marcaram a recente era vitoriosa da equipe. Weverton e Marcos Rocha foram para o Grêmio, enquanto Zé Rafael e Mayke para o Santos. Dudu, um dos maiores ídolos do Alviverde saiu para o Cruzeiro, e hoje está no Atlético-MG. Essas negociações mostram que a gestão Leila Pereira busca renovar o elenco do clube.

Números de Raphael Veiga

Raphael Veiga se tornou ídolo do Palmeiras com as inúmeras conquistas durante a era Abel. O meia sempre se destacou pelos gols em jogos decisivos, como na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, ou na final da Copa Intercontinental de 2022, na derrota para o Chelsea.

Desde de 2017 no clube, com um ano emprestado ao Athletico-PR, Veiga tem 379 jogos pelo Palmeiras, com 108 gols e 54 assistências. Esses números ainda podem mudar, já que o meia está relacionado para a estreia do Alviverde no Brasileirão, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília).

O camisa 23 é o maior artilheiro do Verdão no século e venceu os seguintes títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Títulos de Raphael Veiga no Palmeiras