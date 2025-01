Dudu supera Edmundo e é eleito para Time dos Sonhos do Palmeiras

Dudu está entre os 11 maiores jogadores da história do Palmeiras. Ao menos é o que considera o júri da edição de colecionador Meu Time dos Sonhos de PLACAR, que já está disponível em nossa loja oficial no Mercado Livre e chega às bancas de toso o país a partir da próxima sexta-feira, 17.

A eleição com 260 jornalistas, ex-atletas e personalidades ilustres definiu os 11 maiores jogadores e técnicos dos 12 maiores clubes do Brasil, numa reedição das listas de 1982, 1994 e 2006. Não houve unanimidade na equipe do Palmeiras entre os 22 votantes, e Dudu foi um dos três integrantes da chamada “Terceira Academia” a entrar na seleção alviverde de todos os tempos, ao lado de Gustavo Gómez e do técnico Abel Ferreira.

Apesar da imagem arranhada por sua saída turbulenta para o Cruzeiro, que lhe valeu uma troca de farpas com a presidente Leila Pereira – que disse que o maior vencedor de títulos da história do clube deixou o Palmeiras pela “porta dos fundos” -, Dudu recebeu 10 votos dos 22 possíveis, um a mais que Edmundo, que assim como em 2006, bateu na trave na disputa.

Ademir da Guia, o Divino, recebeu os mesmos 17 votos de Gómez e Abel, e numa eleição tão disputada e sem unanimidade, o nome mais lembrado foi o do atacante Evair, o “Matador”, que encerrou a fila de títulos em 1993 e ainda ergueu uma Libertadores seis anos depois, com 19 votos.

Dudu entrou na vaga do até então intocável Julinho Botelho, craque da década de 1960. A contratação do “Baixola” em 2015, superando a concorrência de Corinthians e São Paulo, representou uma virada em aspectos como a autoestima da torcida, a organização interna e, claro, títulos (12 no total, que fazem dele o recordista de taças ao lado de Ademir da Guia, Junqueira, Mayke, Gómez e Weverton).

“Dudu é o símbolo da era mais vitoriosa e da reconstrução do time com o famoso ‘chapéu’ nos rivais. Não há novela do Cruzeiro que apague isso”, crava o jornalista Danilo Lavieri, do Uol.

“Apesar da lesão em 2023 e do 2024 conturbado, Dudu é o principal símbolo da Era mais vencedora do Palmeiras: não só por tudo que jogou nos inúmeros títulos conquistados, mas porque sua contratação em 2015 simbolizou uma virada na história do clube em vários aspectos”, prosseguiu Gian Oddi, da ESPN, outro dos eleitores de Dudu.

“Dudu merece demais entrar na minha lista, serei eternamente grato pelas fotos que proporcionou, lances, gols e títulos”, complementa Ricardo Corrêa, histórico fotografo de PLACAR. Além deles, votaram em Dudu os seguintes eleitores: César Maluco, Fernando Galuppo, Felippe Facincani, Fred Bruno, Gabriel Amorim, Isabela Labate, José Ezequiel de Oliveira, Luana Maluf, Mauricio Noriega, Paulo Vinícius Coelho e Robson Morelli.

A edição Time dos Sonhos elegeu as seleções de todos os tempos de Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Garanta a sua!