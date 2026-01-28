Raphael Veiga está perto de deixar o Palmeiras e acertar com o América-MEX. O meio-campo foi um pedido do técnico André Jardine, multicampeão no México e medalhista olímpico com a seleção brasileira em Tóquio 2020.

Veiga, de 30 anos, vê com bons olhos uma última transferência na carreira. O América, inicialmente tentou um empréstimo com opção de compra, que foi recusado pelo Palmeiras. Segundo a ESPN, o Verdão pede dez milhões de dólares (R$ 53 milhões) para negociar o atleta, e a equipe mexicana fez uma oferta que agradou a cúpula palmeirense.

Em um processo de reformulação do elenco vencedor dos últimos anos, a diretoria alviverde não tem feito força para segurar os ídolos recentes. Casos como o de Weverton para o Grêmio, ou ainda Mayke, Marcos Rocha e Dudu, podem indicar que o Palmeiras não fará força para segurar o camisa 23.

Números de Raphael Veiga

Raphael Veiga se tornou ídolo do Palmeiras com as inúmeras conquistas durante a era Abel. O meia sempre se destacou pelos gols em jogos decisivos, como na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, ou na final da Copa Intercontinental de 2022, na derrota para o Chelsea.

Desde de 2017 no clube, com um ano emprestado ao Athletico-PR, Veiga tem 379 jogos pelo Palmeiras, com 108 gols e 54 assistências. Esses números ainda podem mudar, já que o meia está relacionado para a estreia do Alviverde no Brasileirão, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília).

O camisa 23 é o maior artilheiro do Verdão no século e venceu os seguintes títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Títulos de Raphael Veiga