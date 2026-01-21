Raphael Veiga é um dos alvos do América do México nesta janela de transferências. De acordo com a ESPN México, o ídolo do Palmeiras é um pedido do treinador brasileiro André jardine, medalhista de ouro das Olímpiadas de 2020 com o Brasil, para a posição de meia-atacante.

O Verdão pede dez milhões de dólares (R$ 53 milhões) para negociar o atleta, mas a equipe mexicana deseja baixar esses valores.

Ainda não existe uma proposta formal pela compra de Veiga, mas o nome do meia-atacante já é monitorado há um tempo pela comissão técnica de Jardine, que vê o jogador como uma solução para a falta de gols de sua equipe. Um impasse na negociação é o limite de estrangeiros do América do México.

Segundo regras da Liga Mexicana, apenas nove jogadores de outros países podem ser inscritos por um time. Neste momento as Águias tentam encaminhar a saída do chileno Víctor Dávila ou do colombiano José Zúñiga para abrir espaço no elenco.

Mauricio é alternativa do América

Caso a negociação por Veiga falhe, Jardine indicou Maurício, do próprio Palmeiras, e Bruno Zapelli, argentino do Athletico-PR, como outras opções. O contrato do histórico camisa 23 vai até março de 2027 com o Verdão e o jogador teria interesse em se transferir para a Liga Mexicana.

Raphael Veiga tem 378 jogos pelo Palmeiras, com 108 gols e 54 assistências. O meia-atacante é o artilheiro do Alviverde no século e conquistou os seguintes títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sudamericana e uma Supercopa do Brasil.