Neste sábado (30), o atacante Arthur Cabral, do Botafogo, expressou forte descontentamento com a arbitragem e as condições do gramado da Arena Fonte Nova após a derrota por 2 a 1 para o Bahia.

Críticas à arbitragem e falta de critério

Arthur Cabral apontou “falta de critério” por parte do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES). O jogador mencionou a expulsão do goleiro Neto, do Botafogo, ainda no primeiro tempo, após reclamações.

Cabral contrastou a atuação do juiz com um jogo anterior em São Paulo, onde, segundo ele, houve apenas 19 minutos de bola rolando no segundo tempo sem punições por cera, enquanto na Fonte Nova, o árbitro aplicou cartões amarelos e expulsões.

Gramado da Fonte Nova e Alfinetada em Fernando Diniz

Além da arbitragem, o estado do gramado da Arena Fonte Nova foi alvo das críticas de Cabral, que o descreveu como um ‘pasto‘.

O atacante também aproveitou para rebater o técnico Fernando Diniz, do Corinthians, que, após uma derrota para o Botafogo em 17 de maio, havia questionado a capacidade do atacente em marcar gols em gramados naturais, em referência ao campo sintético do Nilton Santos. Cabral enfatizou a hipocrisia em cobrar gramados sintéticos enquanto se joga em campos naturais de má qualidade.

Detalhes da Partida e Impacto na Tabela

O Botafogo saiu na frente com um gol de Huguinho aos seis minutos do primeiro tempo. No entanto, o Bahia virou o placar com um gol contra de Ferraresi aos 11 minutos do segundo tempo e um gol de David Duarte nos acréscimos. A equipe carioca jogou os 45 minutos finais com um jogador a menos devido à expulsão do goleiro Neto.

Com o resultado, o Botafogo caiu para a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, enquanto o Bahia subiu para a 6ª colocação, com 26 pontos, após a 18ª rodada. Este foi o último compromisso de ambas as equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo de 2026.