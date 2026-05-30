O Bahia lavou a alma de sua torcida na tarde deste sábado (30). Em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço superou o Botafogo por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova. A vitória dramática, construída com um gol contra bizarro e um tento nos acréscimos, colocou fim a um incômodo jejum de seis partidas sem vencer, garantindo alívio antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo.

Golaço e expulsão infantil mudam o cenário

A partida começou tensa, refletindo a proximidade das equipes na tabela. O time carioca, no entanto, foi letal logo aos seis minutos. Huguinho acertou uma pancada do meio da rua, na gaveta do goleiro Ronaldo, marcando seu primeiro gol como profissional. O Bahia tentou responder e chegou a carimbar o travessão com Gilberto, mas esbarrava na ansiedade.

O enredo do jogo sofreu uma reviravolta drástica nos acréscimos da primeira etapa. Aos 47 minutos, o goleiro Neto, do Botafogo, foi expulso por excesso de reclamação, deixando sua equipe com um a menos e forçando a entrada do reserva Raul.

Gol contra bizarro recoloca o Tricolor no jogo

Com a vantagem numérica, o técnico Rogério Ceni lançou o Bahia ao ataque no segundo tempo, promovendo as entradas de Everaldo e Everton Ribeiro. A pressão surtiu efeito de maneira inusitada aos 11 minutos. O zagueiro Ferraresi, do Botafogo, tentou recuar a bola para o goleiro Raul, mas não olhou o posicionamento do companheiro e acabou marcando um gol contra bizarro, empatando a partida e incendiando a Fonte Nova.

Pressão, milagres e o golpe de misericórdia

O empate transformou o jogo em um ataque contra defesa, embora o Botafogo ainda assustasse em contra-ataques esporádicos, exigindo grandes defesas de Ronaldo para evitar um novo revés.

Na reta final, a blitz baiana se intensificou. Aos 44 minutos, Raul fez um milagre e Alex Telles salvou em cima da linha o que seria o gol da virada. Mas a resistência carioca ruiu aos 45. Após cruzamento de Ademir pela direita, Rodrigo Nestor fez um corta-luz inteligente e o zagueiro David Duarte apareceu como elemento surpresa para estufar as redes, decretando a virada heroica.

Com o resultado, o Bahia chega aos 26 pontos e ganha fôlego na tabela, enquanto o Botafogo lamenta os erros individuais que custaram o jogo. Ambas as equipes agora ganham um período de descanso e ajustes com a paralisação do torneio.