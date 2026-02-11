O Brasileirão 2026 começou com seis clubes sem patrocinadores para estamparem o espaço principal de suas camisas. Santos, Grêmio, Internacional, Vasco, Bahia e Coritiba, todos estão sem patrocínio máster no momento. O caso do Red Bull Bragantino é diferente, já que o Massa Bruta traz a marca de energéticos dona do clube estampada no uniforme.

De acordo com o Máquina do Esporte, a dificuldade em encontrar marcas para ocuparem o espaço de patrocinador máster vem do mercado inflacionado pelas bets. Nos últimos anos, as casas de aposta chegaram forte no futebol, estabelecendo valores recordes de patrocínio para clubes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Em 2025, 19 dos 20 clubes da Série A tinham bets no espaço mais nobre da camisa, a exceção era o RB Bragantino.

Porém, com as tributações estabelecidas sobre as empresas de apostas, de 12% a 15%, esse segmento freou os investimentos nos patrocínios dos clubes de futebol. A taxação sobre a receita bruta das bets explica porque essas casas vem deixando os clubes, e os altos valores que antes eram envolvidos, ajudam a entender a dificuldade dos clubes em achar novos patrocinadores.

“Não há empresas de outros segmentos dispostas a pagar valores semelhantes ao das bets. E, quando conversamos com outras casas de apostas, ninguém chega perto do que recebíamos”, lamentou um diretor de marketing de um clube da Série A à reportagem da Máquina do Esporte.

Clubes sem patrocínio máster (e os