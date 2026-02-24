O confronto entre Bahia e Chapecoense, válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série A de 2026, não ocorrerá na noite desta quarta-feira (25). Originalmente agendada para as 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partida foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Conflito de datas com a Libertadores

O motivo do adiamento é o calendário apertado do Tricolor de Aço. O clube baiano tem um compromisso decisivo na mesma data pela segunda fase da Copa Libertadores, enfrentando o O’Higgins, do Chile. Devido à prioridade da competição continental e à impossibilidade de atuar em dois jogos simultâneos, o duelo nacional precisou ser postergado e ainda aguarda a definição de uma nova data.

Foco nos estaduais e momento das equipes

Com o adiamento, as equipes voltam suas atenções para as fases decisivas dos campeonatos estaduais. O Bahia, que está na semifinal do Campeonato Baiano, se prepara para enfrentar a Juazeirense. Já a Chapecoense, após vencer o Brusque, garantiu vaga na final do Campeonato Catarinense e decidirá o título contra o Barra.

No cenário nacional, o Bahia vive um excelente início de temporada. Ocupando a 4ª colocação com 7 pontos, o time ostenta uma campanha invicta de duas vitórias e um empate. O objetivo é manter o ritmo para brigar na parte de cima da tabela assim que retomar seus jogos no Brasileiro.

Chapecoense segue invicta

A Chapecoense também faz um início de campeonato sólido. Ocupando a 8ª posição com 5 pontos, o time catarinense soma uma vitória e dois empates, mantendo-se invicto no retorno à elite do futebol brasileiro. O Verdão do Oeste busca transformar a consistência defensiva em mais vitórias para se aproximar do G-4.

Onde assistir quando o jogo ocorrer

Para o torcedor que aguarda o confronto entre os dois invictos, a transmissão da partida remarcada deverá ser mantida de forma exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view/Streaming). A nova data e horário serão divulgados pela CBF oportunamente.