O Botafogo recebeu um prêmio de destaque internacional, com a campanha “O patrocínio que ninguém viu”, para a conscientização do melanoma, câncer de pele que se origina nas células que produzem melanina. Em parceria com a End to End, agência de marketing e negócios no esporte, o clube conquistou o Hashtag Sports Awards, principal premiação de marketing esportivo dos Estados Unidos, na categoria “Best Engagement for Good”, em tradução livre “Melhor Ação de Engajamento com propósito”, que superou concorrentes de peso como NBA, Indiana Pacers, Los Angeles Chargers, Houston Texans e LAFC, e levou a premiação na categoria

A ação, que transformou o uniforme alvinegro em um poderoso alerta sobre o câncer de pele, partiu de um insight simples e impactante: sinais na pele podem indicar riscos à saúde, mas muitas vezes passam despercebidos. Para traduzir essa mensagem de forma visual e direta, o Botafogo entrou em campo com uma “mancha” adicionada ao uniforme, simulando um sinal suspeito. A intervenção, incomum no futebol, gerou forte repercussão nas redes sociais, na imprensa e entre torcedores, levando a discussão sobre prevenção e diagnóstico precoce para além do ambiente esportivo.

O projeto reforça o posicionamento do Botafogo como um clube que usa sua visibilidade para gerar impacto real na sociedade. Por trás da execução, a End to End atuou de forma integrada para potencializar o alcance e a relevância da campanha em escala global.

“O Hashtag Sports Awards está entre os principais reconhecimentos globais para quem trabalha com marketing esportivo. Vencer com um projeto que une criatividade e impacto social, concorrendo com algumas das maiores propriedades esportivas do mundo, reforça a consistência do nosso trabalho e a nossa ambição de colocar ideias brasileiras no centro das grandes conversas globais”, afirma Reginaldo Diniz, CEO da End to End.

A campanha, que também foi indicada na categoria “Most Creative Partnership”, em tradução livre, “Parceria Mais Criativa”, reforça a consistência da agência brasileira, que soma quatro prêmios no Hashtag Sports Awards em apenas três anos.

“Engajar é importante, mas acima de tudo buscamos criar projetos que tenham relevância cultural e provoquem reflexão. O esporte tem um alcance único, e quando conseguimos usá-lo para dar visibilidade a uma causa importante, ampliamos o impacto da mensagem. Esse reconhecimento mostra que o caminho que estamos seguindo faz sentido”, destaca Bruno Brum, CMO da End to End.

Sobre a End to End

A End to End é uma empresa de marketing e negócios no esporte. Atua de ponta a ponta na jornada do torcedor e do consumo esportivo, do planejamento estratégico às ativações e projetos de performance.

Há quase dez anos no mercado, atende clubes, entidades e marcas. Em seu portfólio estão instituições como FIFA, CBF, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio e Santos, além de organizações do esporte olímpico como COB, CBV e WSL e empresas como Mondelez, Reserva, Banco BMG e Globo. Ao longo de sua trajetória, já conquistou mais de 100 prêmios e foi reconhecida, em 2025, como a melhor agência de marketing da América Latina pelo Confut.

Entre seus principais cases estão o Manto da Massa, do Atlético-MG, primeira camisa colaborativa da história do clube, com mais de 500 mil unidades vendidas até 2025; o case “Pelé no Dicionário”; e “O Patrocínio que Ninguém Viu”, que levou ao futebol o debate sobre o diagnóstico precoce do melanoma. Também ajudou o COB a se tornar o comitê olímpico mais seguido do mundo nos Jogos de 2024. É responsável pelo Passaporte Allianz Parque e pela comunicação de três dos maiores programas de sócio-torcedor do Brasil: Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.