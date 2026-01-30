A 2ª rodada do Brasileirão 2026 começa neste sábado, 31, e vai terminar só em 18 de fevereiro, com o jogo atrasado entre Athletico-PR e Corinthians. Acompanhe aqui onde assistir a todos os jogos pelo campeonato nacional.
Botafogo, Chapecoense, Vitória, Fluminense, Mirassol, Bahia, São Paulo, Athletico e Bragantino, que venceram na rodada, estão entre os líderes. Palmeiras e Atlético-MG ficaram no meio da tabela, já que empataram no confronto. Já Flamengo, Grêmio, Corinthians, Vasco, Coritiba, Internacional, Santos, Remo e Cruzeiro não somaram pontos.
Confrontos equilibrados devem ser a tônica da 2ª rodada. Santos x São Paulo, na Vila Belmiro, marca o início da nova temporada de clássicos no campeonato. Flamengo x Internacional, Grêmio x Botafogo e Bahia x Fluminense são duelos que prometem bom nível técnico.
2ª rodada do Brasileirão 2026
4 de fevereiro, quarta-feira
- 19h00: Flamengo x Internacional – Premiere
- 19h00: RB Bragantino x Atlético-MG – Premiere
- 20h00: Santos x São Paulo – Premiere
- 20h00: Remo x Mirassol – Premiere
- 21h30: Palmeiras x Vitória – TV Globo, GeTV e Premiere
- 21h30: Grêmio x Botafogo – TV Globo e Premiere
5 de fevereiro, quinta-feira
- 19h00: Bahia x Fluminense – SporTV e Premiere
- 20h00: Vasco x Chapecoense – Prime Video