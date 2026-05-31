Neste sábado (30), o Botafogo sofreu derrota por 2 a 1 para o Bahia, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, levou o técnico alvinegro, Franclim Carvalho, a fazer duras críticas à atuação da arbitragem, especialmente ao juiz Davi de Oliveira Lacerda.

O Que Disse Franclim Carvalho sobre a Arbitragem?

O português apontou uma suposta falta de critério por parte do árbitro, utilizando a expressão “dois pesos e duas medidas” para descrever a condução do jogo.

O treinador também se manifestou sobre a expulsão do goleiro Neto, que recebeu cartão vermelho aos 45 minutos do primeiro tempo por xingar o árbitro. Segundo Carvalho, a atitude de Neto, embora passível de nervosismo, foi “impensável” e um erro do jogador.

Como a Expulsão de Neto Impactou o Jogo?

O Botafogo havia iniciado o jogo em vantagem, com um gol de Huguinho aos seis minutos do primeiro tempo. No entanto, a expulsão de Neto alterou o cenário da partida, forçando o Botafogo a jogar com um a menos durante todo o segundo tempo.

O Bahia aproveitou a vantagem numérica e conseguiu o empate com um gol contra de Ferraresi, após um recuo de bola de Raúl, aos 11 minutos da etapa final. A virada do time baiano foi concretizada nos acréscimos, aos 45 minutos do segundo tempo, com um gol de David Duarte.

Qual o Impacto da Derrota na Tabela do Brasileirão?

Além das queixas do técnico, o atacante Arthur Cabral, do Botafogo, também criticou a arbitragem e as condições do gramado da Arena Fonte Nova, classificando-o como um ‘pasto’.

Com a derrota, o Botafogo manteve seus 22 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia, que antes tinha 23 pontos, alcançou 26 pontos, encerrando um jejum de oito jogos sem vitória e se aproximando do G-5 da competição.