O Bahia confirmou nesta quinta-feira, 28, que o goleiro Léo Vieira sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e precisará passar por cirurgia. A grave lesão o afastará dos gramados pelo restante da temporada de 2026, representando um desfalque significativo para a equipe tricolor.

Detalhes da Lesão e Diagnóstico

A contusão de Léo Vieira ocorreu durante a derrota do Bahia por 3 a 2 para o Coritiba, na última segunda-feira, 25, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro deixou o campo nos minutos finais do primeiro tempo, após sentir dores no joelho direito em uma disputa de bola aérea. Inicialmente, o clube informou que o atleta havia sofrido uma entorse, mas exames de imagem detalhados em Salvador confirmaram a ruptura completa do tendão patelar, conforme noticiado pelo portal ge.globo.

Impacto no Elenco e Recuperação

Diante da gravidade do diagnóstico, o departamento médico do Bahia indicou que Léo Vieira será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. A recuperação para esse tipo de lesão é extensa, o que garante a ausência do goleiro em todas as competições restantes de 2026.

Léo Vieira havia chegado ao Bahia em março para suprir a ausência de Ronaldo, goleiro titular. Desde sua chegada, o jogador disputou 10 partidas pelo Esquadrão entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Com a nova baixa, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno de Ronaldo, que já voltou a treinar com o elenco, e com João Paulo, que assumiu a posição após a lesão de Léo Vieira.