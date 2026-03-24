O Bahia iniciou a temporada de 2026 com um aproveitamento crítico nas cobranças de pênaltis. De acordo com levantamento do ge, o clube lidera o ranking de desperdícios entre as equipes da elite nacional até março deste ano. O Tricolor Baiano é seguido por Athletico, Fluminense e Coritiba, com quatro erros cada um.

Desempenho negativo no Campeonato Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rogério Ceni já desperdiçou duas cobranças até a 8ª rodada. O primeiro erro ocorreu no clássico contra o Vitória, na 5ª rodada, com Willian José. O segundo foi de Luciano Juba, na 8ª rodada, diante do Remo.

Até a data de referência de 24 de março de 2026, nenhum outro clube da elite superou a marca de um pênalti perdido na competição. Essa estatística evidencia uma dificuldade técnica específica que tem custado pontos importantes na tabela de classificação e pressionado os batedores oficiais do elenco.

Queda na Libertadores e erros individuais

O problema não se restringe ao torneio nacional. Em 25 de fevereiro de 2026, o esquadrão foi eliminado na segunda fase da Copa Libertadores para o O’Higgins. Após vencer o jogo de volta por 2 a 1 no tempo normal, com dois gols de Willian José, a decisão foi para as penalidades.

Na disputa alternada, o jovem atacante Dell e o capitão Everton Ribeiro falharam em suas cobranças, resultando na queda precoce do time baiano no torneio continental.

Estatísticas do Bahia na temporada 2026

Pênaltis perdidos na Série A: 2 (Willian José e Luciano Juba).

Erros em disputas de pênaltis: 2 (Dell e Everton Ribeiro na Libertadores).

Aproveitamento geral no ano: 55% (6 conversões em 11 tentativas).

Posição no ranking de erros da Série A: 1º lugar.

O aproveitamento atual é o menor dos últimos cinco anos para o clube. O técnico Rogério Ceni admitiu, em coletiva, a possibilidade de alterar os batedores oficiais para tentar estabilizar os resultados da equipe nas próximas rodadas da temporada.