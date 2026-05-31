No último sábado (30), o Bahia, que venceu o Botafogo na Arena Fonte Nova, apresentou a nova camisa exclusiva para os membros do programa Sócio Esquadrão, batizada de “Esquadrão de Ouro“. A peça de uniforme foi desenvolvida com inspiração na Copa do Mundo e no tema “Meu Bahêa, Minha Seleção”, reforçando a ligação entre o clube e o sentimento de representação nacional.

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Detalhes do Design e Inspiração da Camisa

A camisa “Esquadrão de Ouro” é resultado de um concurso cultural promovido pelo Bahia, que convidou torcedores a criarem o uniforme. O modelo vencedor foi assinado por Giovanna Menezes, a primeira mulher a conquistar o concurso anual que define a camisa dos sócios do clube.

O design é predominantemente branco, com o escudo do Bahia centralizado no peito em tonalidade dourada, remetendo ao troféu da Copa do Mundo. Detalhes adicionais incluem 27 estrelas na parte inferior frontal, simbolizando os estados brasileiros e o Distrito Federal, e uma faixa azul nos ombros, em alusão ao uniforme da seleção brasileira no pentacampeonato mundial de 2002. Nas mangas, a sigla ‘BBMP’ é acompanhada por cinco estrelas, representando os títulos mundiais do Brasil.

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Como Adquirir a Nova Peça

A nova camisa será distribuída exclusivamente aos sócios do clube. O agendamento para a retirada da peça terá início em 1º de junho de 2026, e a entrega começará em 8 de junho.