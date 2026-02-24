A noite desta quarta-feira, 25, promete fortes emoções na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia recebe o O’Higgins, do Chile, em duelo válido pela volta da segunda fase da Copa Libertadores de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), definindo quem segue vivo no sonho de alcançar a fase de grupos da competição continental.

Tricolor aposta na força da casa

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Tricolor de Aço conta com o apoio massivo de sua torcida para superar o adversário e carimbar a vaga na próxima fase. O time chega embalado após encerrar a primeira fase do Campeonato Baiano de forma invicta, garantindo a melhor campanha estadual. Ceni tem utilizado o torneio local para dar rodagem ao elenco e observar jovens talentos, mas o foco principal agora é a imposição técnica e física na Fonte Nova para reverter o 1 a 0 sofrido no jogo de ida e eliminar a equipe chilena.

O desafio dos visitantes

Do outro lado, a equipe chilena treinada pelo argentino Lucas Bovaglio desembarca no Brasil com a difícil missão de segurar o ímpeto dos donos da casa. Após o jogo de ida realizado no Estádio El Teniente, o O’Higgins deve adotar uma postura mais cautelosa em Salvador, priorizando a organização defensiva e explorando os espaços deixados pelo Bahia em contra-ataques rápidos. Bovaglio, que assumiu o clube com a ambição de torná-lo protagonista internacional, sabe que a solidez defensiva será crucial para sair do Brasil com a classificação.

Onde assistir ao confronto

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão exclusiva para o território brasileiro através do serviço de streaming Paramount+.