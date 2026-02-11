O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, foi decidida com um gol de Luciano Juba ainda no primeiro tempo e contou com uma atuação decisiva do goleiro Ronaldo, que garantiu o resultado.
Com a vitória, o Tricolor de Aço mantém sua invencibilidade na temporada, enquanto o Cruzmaltino continua sem vencer no torneio nacional.
O jogo começou com o Vasco tentando impor seu ritmo em casa, subindo a marcação e forçando erros na saída de bola adversária. No entanto, a equipe carioca pecava na definição das jogadas. O momento capital da primeira etapa ocorreu em um intervalo de dois minutos. Aos 20, Philippe Coutinho cobrou uma falta com maestria, mas o goleiro Ronaldo voou para fazer uma defesa espetacular.
A resposta do Bahia foi letal e imediata. Aos 21 minutos, em cobrança de escanteio de Everton Ribeiro, Luciano Juba se antecipou à defesa vascaína e desviou para o fundo das redes, abrindo o placar. Atrás no marcador, o Vasco se lançou ao ataque, criando boas oportunidades com Brenner e Andrés Gómez, mas parou novamente em Ronaldo.
No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz tentou mudar o panorama da partida promovendo a estreia do atacante Claudio Spinelli, além das entradas de GB e Paulo Henrique. O Vasco teve mais posse de bola (chegando a 53%) e rondou a área adversária, mas encontrou um Bahia bem postado defensivamente e perigoso nos contra-ataques.
O time visitante quase ampliou após um erro na saída de bola de Léo Jardim, mas o goleiro vascaíno se recuperou a tempo de evitar o gol de Erick Pulga.
A reta final foi marcada pelo nervosismo e por uma chuva de cartões amarelos. O Vasco pressionou de forma desorganizada, abusando dos cruzamentos e parando na defesa baiana. Nos acréscimos, Puma Rodríguez teve a chance do empate travada por Gabriel Xavier, selando o destino do confronto.