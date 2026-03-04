Entre reforços badalados e outros menos conhecidos, o fim desta janela de transferências no futebol brasileiro marca um período de muitos investimentos. Segundo levantamento do ge, os times da Série A gastaram cerca R$ 1,58 bilhão na contratação de 157 atletas. Apesar da alta quantia, o número não bateu o recorde da 1ª janela do ano passado: cerca de R$ 1,86 bilhão gastos.

Clubes que mais gastaram com reforços

De acordo com o levantamento, o Flamengo foi o clube que mais investiu nesta janela, que, inclusive, se tornou a maior de sua história. O Rubro-Negro fechou a contratação de Lucas Paquetá por cerca de 260 milhões de reais, sendo a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Além dele, o goleiro Andrew foi contratado por 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e o zagueiro Vitão chegou por 10,2 milhões de euros (cerca de R$ 64,1 milhões).

O segundo colocado no ranking é o Palmeiras, que investiu na casa dos R$ 190 milhões nesta janela. Apesar do alto valor de investimento, foi o clube que menos contratou: trouxe Marlon Freitas, ex-Botafogo, e Jhon Arias, ex-Wolves. Além deles, o Verdão fechou a aquisição em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs e do volante Larson.

Quem completa o pódio é o Cruzeiro, que fechou a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro: Gerson, por 27 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões). Segundo o levantamento, a contratação dele representa 97% do valor investido pelo clube nesta janela. Além do meia, a Raposa contratou Chico da Costa por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) e Bruno Rodrigues, Matheus Cunha e Néiser Villareal sem custos.

No quarto e quinto lugar figuram, respectivamente, Fluminense e Atlético-MG. O Tricolor Carioca investiu cerca de R$ 151 milhões em cinco jogadores: os zagueiros Jemmes e Julián Millán, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Savarino e o atacante Rodrigo Castillo. O Galo, por outro lado, gastou R$ 133 milhões em sete atletas: os laterais Renan Lodi e Preciado, os volantes Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo, e os atacantes Alan Minda e Cassierra.

Times do Brasileirão que mais investiram nesta janela