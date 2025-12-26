O Palmeiras inicia a temporada de 2026 com uma janela de oportunidades para jovens talentos formados em sua base, e esses garotos têm tudo para ganhar espaço no elenco profissional nas primeiras rodadas do Paulistão sob o comando de Abel Ferreira. Com o estadual coincidindo com o início do Campeonato Brasileiro, o técnico poderá utilizar opções mais jovens e escalações alternativas para preservar os titulares e testar as promessas da Academia de Futebol.

As promessas do Palmeiras para 2026

Entre os principais nomes da base que devem ganhar chance no profissional está o volante Larson. Com a saída de Aníbal Moreno e a recuperação de Lucas Evangelista ainda em andamento, a posição de meio-campo pode ser uma avenida para o jovem assumir mais minutos e mostrar sua versatilidade e capacidade de marcação no time principal.

Outra promessa é o meia Luis Pacheco, visto como um jogador com boa leitura de jogo e técnica apurada, pronto para ganhar experiência no estado e, quem sabe, no Brasileirão mais adiante.

No setor ofensivo, nomes como Erick Belé, Larson (quando atuando mais avançado) e Riquelme Fillippi aparecem como apostas fortes para 2026. Belé e Fillippi se destacaram nas categorias de base nos últimos anos, participando de jogos decisivos e mostrando faro de gol e movimentação inteligente no ataque. Apesar de Fillippi ainda não ter grande minutagem na equipe principal, ele treina regularmente com os profissionais e é considerado um dos talentos mais promissores da geração atual.

Já Rafael Coutinho, outro garoto que vem sendo observado, ainda não estreou oficialmente pelo time principal, mas pode ser uma surpresa agradável para Abel Ferreira caso receba oportunidades no início do Paulistão ou em competições paralelas.

A aposta em jovens talentos não é novidade no Verdão: ao longo dos anos, o clube já promoveu garotos que posteriormente se tornaram peças importantes ou deixaram o clube rumo ao futebol europeu: Endrick e Estêvão são os mais badalados, mas o Palmeiras também revelou nomes como Luis Guilherme, Danilo e Vitor Reis.