O Flamengo precisou suar a camisa para arrancar um empate por 1 a 1 contra o Internacional na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado saiu na frente com Vitinho e adotou uma postura defensiva para segurar o resultado. No entanto, a pressão absoluta dos cariocas na segunda etapa foi recompensada com um gol salvador de Samuel Lino nos minutos finais da partida.

Vantagem colorada e trave salvadora

O confronto começou com um ritmo estudado e posse de bola amplamente dominada pelo time visitante. Apesar do controle territorial do Flamengo, foi o Internacional quem demonstrou maior contundência. Aos 27 minutos, após rebote do goleiro Rossi e tentativa frustrada de corte do lateral Varela, Vitinho encheu o pé para inaugurar o marcador e fazer o Beira-Rio explodir. O golpe quase foi ampliado pouco depois, quando Carbonero ganhou de Léo Pereira e finalizou rente à trave, assustando a defesa rubro-negra.

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Cerco rubro-negro e alívio no fim

Na volta do intervalo, o panorama se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa. Com a posse de bola chegando a 75%, o Flamengo empurrou o Internacional para o seu próprio campo. O goleiro Matheus Cunha se destacou com intervenções seguras, enquanto o Colorado tentava cozinhar o jogo e explorar os contra-ataques. A tática gaúcha quase funcionou aos 33 minutos, quando Paulinho parou em grande defesa de Rossi. A insistência carioca, porém, quebrou a resistência aos 35 minutos. Samuel Lino aproveitou sobra de bola dentro da área e não vacilou, decretando o empate. Os minutos finais foram de tensão, com cartões amarelos distribuídos e até a expulsão de um auxiliar no banco do Inter, mas o placar permaneceu inalterado. O resultado de 1 a 1 acaba sendo amargo para as pretensões de ambas as equipes. O Flamengo soma um ponto, mas perde a oportunidade de se aproximar de vez do líder Palmeiras. Já o Internacional, que flertou com uma vitória fundamental, vê o empate mantê-lo perigosamente próximo à zona de rebaixamento da competição.

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