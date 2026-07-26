O Vasco e o Mirassol protagonizaram um duelo tenso na noite deste sábado, 25, em São Januário. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 a 1, um resultado que reflete a luta de ambos contra a zona de rebaixamento. Na estreia do técnico português Pedro Emanuel, o time carioca sofreu no primeiro tempo, mas conseguiu buscar a igualdade na reta final graças a um belo gol de Andrés Gómez, evitando um desastre maior diante de sua torcida.

Leão Caipira assusta e sai na frente

O confronto direto contra o Z-4 começou com os visitantes ditando o ritmo. Mesmo jogando fora de casa, o Mirassol demonstrou mais organização nos minutos iniciais, trocando passes com paciência e explorando os espaços deixados pela defesa vascaína.

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A superioridade paulista foi recompensada aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Reinaldo pela esquerda, a zaga mandante falhou pelo alto e Igor Formiga apareceu na pequena área para desviar para o fundo das redes. O gol gerou insatisfação imediata nas arquibancadas de São Januário, evidenciando o momento delicado do Cruz-maltino na temporada.

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Tensão, chances perdidas e o alívio cruz-maltino

Na volta para o segundo tempo, o Vasco tentou ensaiar uma pressão, mas esbarrava na própria falta de criatividade. O Mirassol, por sua vez, apostava nos contra-ataques e quase ampliou aos 8 minutos, quando Japa exigiu uma defesa espetacular de Léo Jardim. Pouco depois, Bruno Santos desperdiçou uma chance incrível na pequena área, mandando por cima do gol.

Os sustos acordaram os donos da casa. Após ter um gol anulado por impedimento, o Vasco finalmente encontrou seu alívio aos 35 minutos. Andrés Gómez recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu chapado, no ângulo de Walter, marcando um golaço para empatar a partida.

Nos minutos finais, o jogo ficou franco, com ambas as equipes buscando a vitória, mas o placar permaneceu inalterado. Com o 1 a 1, a situação na tabela pouco muda: o Vasco chega aos 21 pontos, enquanto o Mirassol vai a 20, e ambos seguem amargando posições dentro da zona de rebaixamento da Série A.

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