Na noite desta quinta-feira (30), o Cruzeiro foi ao Couto Pereira e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto no meio da tabela, a precisão de Matheus Pereira na etapa final fez a diferença para o time mineiro, que superou a grande atuação do goleiro adversário para garantir os três pontos fora de casa.

Morisco brilha e segura o zero no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por um duelo particular entre o ataque cruzeirense e o goleiro Pedro Morisco. O time visitante tentou impor seu ritmo e criou as melhores oportunidades. Logo aos seis minutos, Matheus Pereira exigiu a primeira grande intervenção do arqueiro coxa-branca. O Coritiba tentava responder aproveitando pequenos erros na saída de bola do adversário, mas pecava na finalização, como na cabeçada torta de Jacy e no chute fraco de Josué. Nos acréscimos, Morisco voltou a brilhar ao salvar um chute à queima-roupa de Gabriel Rojas, mantendo o placar zerado antes do intervalo.

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O passe de Gerson e o golpe fatal

Na volta para a segunda etapa, o panorama se manteve. O Cruzeiro controlava mais a posse de bola, enquanto o Coritiba tentava resistir. Aos 10 minutos, Pedro Morisco fez mais um milagre, desta vez em finalização do jovem Felipe Morais. No entanto, a resistência paranaense foi quebrada aos 20 minutos. Gerson encontrou um passe primoroso pelo meio da defesa adversária e deixou Matheus Pereira em condições ideais. O camisa 10 bateu bonito de canhota, sem chances para o goleiro, abrindo o placar para o Cabuloso.

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Pressão final e tabu mantido

Após o gol, o Cruzeiro sofreu uma baixa com a saída de Gerson, que precisou de atendimento médico e foi substituído. O Coritiba, impulsionado pela impaciência de sua torcida com a derrota parcial, tentou uma pressão final. Tinga assustou em chute de fora da área, e Lucas Ronier, já nos acréscimos, mandou com perigo à direita do gol de Otávio. O time mineiro ainda quase ampliou em um contra-ataque com Bruno Rodrigues, mas o placar mínimo prevaleceu.

Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 30 pontos, ultrapassa o próprio rival direto e salta provisoriamente para a sétima posição na tabela. Já o Coxa estaciona nos 27 pontos e amarga a marca negativa de ainda não ter vencido desde o retorno do futebol após a pausa para a Copa do Mundo.

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