Após o empate sem gols contra o Athetico-PR, na noite da última quinta-feira, 30, Fernando Diniz detonou as condições do gramado da Neo Química Arena. O treinador corinthiano cobrou melhorias urgentes e afirmou que o gramado piorou em relação aos últimos anos.

“É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a Arena foi construída. Eu jogo aqui todo ano, desde que a inauguração da Arena. Se o campo fosse ficar dessa forma, tinham que ter avisado: ‘Quando for voltar, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia'”, reclamou Diniz.

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O Timão trocou o gramado do estádio durante a pausa para a Copa do Mundo e aina trabalha para retirar o excesso de areia. Em um treino realizado na Arena, o volante Raniele ralou o joelho e perdeu uma partida contra o Remo. Contra o Athletico, o meia Labyad torceu o joelho no campo e teve de ser substituído.

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“Hoje teve cinco (jogadores) com joelho ralado. Pode prender e machucar. Diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui tentando fazer o melhor, e as pessoas do campo têm que se mexer, porque o campo não estava nem melhor do que quinta-feira passada. O campo não voltou melhor quando paramos e, de quinta para cá, o campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve”, completou o treinador. O atacante Yuri Alberto também se machucou na partida, sofrendo uma lesão muscular na coxa direita, durante o segundo tempo. O que disse a Neo Química Arena

“Após a partida contra o Athletico-PR, os responsáveis da Arena se reuniram com o presidente Osmar Stabile e com o executivo de futebol Marcelo Paz para entender o feedback técnico do futebol, daquilo que já é de conhecimento nosso, de que o desempenho do gramado infelizmente não está a contento daquilo que deveria e foi planejado quando este trabalho foi feito antes da parada da Copa do Mundo. Cabe ressaltar que o planejamento seguiu a linha da sazonalidade. Ou seja, nós temos um gramado de inverno que foi trocado no inverno. Isso foi a primeira vez que aconteceu na Neo Química Arena desde a sua construção. Nós já fizemos outras trocas no passado, no período de verão, e o desempenho foi satisfatório” “Diante disso, já acionamos a empresa responsável pela manutenção do gramado, que atua nesta função desde a construção do estádio, para que a performance do campo esperada seja alcançada até o próximo jogo”, disse Marcio de Luna, gerente de operações da Neo Química Arena.