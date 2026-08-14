Léo Derik, jogador do Athletico Paranaense, foi condenado pela Justiça a 13 anos de prisão, em regime inicial fechado, por dois casos estupros contra uma ex-companheira. A decisão de primeira instância é da juíza Taís de Paula Scheer, do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. O atleta de 21 anos permanece em liberdade para recorrer.

Derik também foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização à vítima, com juros e correção monetária. A defesa de Léo Derik alega que recebeu a notícia com surpresa e que vai recorrer.

A juíza considerou comprovados os dois estupros, apesar do exame pericial não ser conclusivo. Porém, o exame foi realizado meses depois dos acontecimentos, o que dificultaria a presença de vestígios físicos. O fundamento determinante foi o relato da vítima, considerado coerente apoiado por outros elementos, como relatos de pessoas próximas e documentos psicológicos.

O Ministério Público pediu a absolvição de Derik, alegando que o conjunto de provas não era suficiente para sustentar a condenação. A juíza, no entanto, considerou as provas suficientes para a condenação.

A nota oficial do Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik.

Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos.

A decisão é de primeira instância e está sujeita à recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado.