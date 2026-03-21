O clássico entre Athletico Paranaense e Coritiba, popularmente conhecido como Atletiba, é a maior rivalidade do futebol paranaense. Historicamente, o Coxa detém a vantagem no número total de vitórias e defende uma invencibilidade contra o Furacão, que dura desde maio de 2023.

Ao todo, foram 422 partidas disputadas desde 1924, o Alviverde mantém a liderança no retrospecto geral, com 159 vitórias. O Furacão, por sua vez, tem 135 êxitos. O clássico terminou empatado 128 vezes.

O clássico número 423 acontece neste domingo, 22, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando ocorreu o primeiro confronto entre as equipes?

A história do Atletiba começou oficialmente em 8 de junho de 1924. O duelo ocorreu poucos meses após a fundação do rubro-negro. Naquela ocasião, o Coritiba venceu por 6 a 3.

Quais são as maiores goleadas do Atletiba?