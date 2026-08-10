A CBF anunciou nesta segunda-feira, 10, a adoção de uma série de regras utilizadas na Copa do Mundo de 2026 para as competições nacionais. As mudanças, aprovadas em reunião com clubes das Séries A e B, incluem punições para goleiros que retardarem reposições, restrições ao diálogo com árbitros e ampliação das possibilidades de intervenção do VAR.

As mudanças fazem parte de um processol que também inclui a criação da Liga do Futebol Brasileiro e a promessa de investimentos de R$ 200 milhões em arbitragem até o fim de 2027. Um dos objetivos das novas medidas é aumentar o tempo de bola rolando nas partidas.

Atualmente, a Série A registra média de 52 minutos e 54 segundos de jogo efetivo, número abaixo da meta de 60 minutos defendida pela Fifa. Embora nenhuma das principais ligas do mundo alcance essa marca, o Brasileirão segue atrás de campeonatos como Premier League (55min23s), Ligue 1 (56min17s), Bundesliga (56min17s), La Liga (55min09s) e Serie A italiana (54min28s).

Segundo o estudo produzido pela CBF em parceria com a CBF Academy e baseado em dados da Opta Stats Perform, o futebol brasileiro tem potencial para recuperar mais de seis minutos de bola rolando por partida apenas reduzindo interrupções recorrentes. Além disso, a Fifa estima que o pacote de regras utilizado na Copa do Mundo seja capaz de acrescentar, em média, 5 minutos e 49 segundos de jogo efetivo por confronto.

Estratégia para valorizar o Brasileirão

A discussão acontece em meio à tentativa da entidade de reduzir a distância econômica que separa o Brasileirão das grandes ligas europeias. Apesar da distância causada por questões econômicas globais, a CBF entende que há a possibilidade de maior valorização do produto.

Enquanto o campeonato nacional movimentou cerca de 1,8 bilhão de euros na temporada 2024/25, a Premier League arrecadou 7,5 bilhões de euros. La Liga (5,7 bilhões) e Bundesliga (5,5 bilhões) também aparecem muito à frente do torneio brasileiro.

As medidas aprovadas passam a valer imediatamente nas competições organizadas pela CBF.

As novas regras do futebol brasileiro

Goleiro terá apenas oito segundos com a bola nas mãos

Caso ultrapasse o limite, a equipe adversária receberá um escanteio.

Arremessos laterais em até cinco segundos

A contagem começa assim que o jogador estiver com a bola em mãos.

Tiro de meta com prazo de cinco segundos

Após autorização do árbitro, o goleiro deverá reiniciar a partida rapidamente. Em caso de demora, será marcado escanteio para o adversário.

Substituições mais rápidas

O jogador substituído terá apenas dez segundos para deixar o gramado pelo ponto mais próximo.

Um minuto fora após atendimento médico

Atletas atendidos dentro de campo precisarão permanecer fora do jogo durante um minuto antes de retornar.

Atendimento ao goleiro gera punição para jogador de linha

Quando o goleiro receber atendimento, um atleta de linha indicado pelo capitão ou treinador ficará fora do campo pelo mesmo período.

Apenas o capitão poderá reclamar com a arbitragem

A medida segue modelo adotado pela Uefa e pela Fifa, restringindo o diálogo com os árbitros a um único representante por equipe.

“Protocolo Vini Jr”

Jogadores que cobrirem intencionalmente a boca durante discussões com adversários ou arbitragem poderão ser expulsos.

VAR poderá revisar segundo cartão amarelo

Expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo passarão a ser revisáveis.

Revisão de escanteios concedidos por engano

A mudança foi aprovada para entrar em vigor a partir de 2027 e permitirá revisão de escanteios que resultem diretamente em gol ou pênalti.