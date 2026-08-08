Neste sábado, 8, a Série D do Brasilierão é marcada pelo início das quartas de final do torneio, onde Nacional-AM x ABC, São José-RS x Gama, Uberlândia x CSA e Goiatuba x ASA lutam por uma das seis vagas de acesso à Série C. Para alcançar a façanha, algumas equipes contam com nomes que já frequentaram a elite doi futebol nacional — inclusive, tendo conquistado títulos importantes.

Henrique Almeida, Gama

Um do jogadores mais conhecidos desta lista, o atacante de 35 anos ganhou projeção ao ser artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 de 2011 pela seleção brasileira. Revelado pelo São Paulo, teve passagens por Coritiba, Botafogo, Sport, Chapecoense, Goiás, Vila Nova, Portuguesa e Amazonas. No Tricolor gaúcho, integrou o elenco campeão da Copa do Brasil de 2016.

Wallyson, ABC

“O Mago”, como é conhecido, é um dos maiores ídolos da história do ABC, onde foi revelado em 2006. A partir dali, foi vendido ao Athletico-PR e , na sequência ao Cruzeiro, equipe pela qual conquistou a artilharia da Libertadores de 2011, com sete gols. Também conta com passagens por São Paulo, Bahia, Botafogo, Coritiba, Santa Cruz, Vitória e CRB.

Camacho, CSA

Formado na base do Flamengo, o volante de 36 anos fez parte do elenco campeão brasileiro de 2009. Passou por clubes como Botafogo, Santos, Corinthians, onde também faturou o Brasileirão, em 2017, e Athletico-PR, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2018.

Higor Leite, ASA-AL

Primo de Kaká, o meia de 33 anos foi revelado pelo Fluminense, onde fez parte do grupo campeão brasileiro em 2012 e da Primeira Liga, em 2016. Também passou por Avaí, Criciúma, Volta Redonda, Goiás, ABC, Londrina, Paraná, Novorizontino e Botafogo-PB — até chegar ao ASA-AL, como principal reforço para a temporada de 2026.

Calazans, Uberlândia

Revelado pelo Fluminense, o atacante de 30 anos ganhou destaque na elite nacional pelos dribles e velocidade. Após grave lesão no joelho, foi contratado pelo São Paulo, onde não conseguiu se firmar. Na sequência, passou por equipes com menor investimento, como Cianorte, Bangu, São José-RS, São Joseense-PR e Goiatuba-GO. Após três jogos pelo ABC, no início de 2026, acabou contratado pelo Uberlândia.

Sassá, Nacional-AM

Formado na base do Botafogo, Sassá despontou como uma das grandes promessas do clube carioca. Teve passagens por empréstimo no Oeste e no Náutico, mas foi no retorno ao Alvinegro, em 2015, que viveu um dos melhores momentos da carreira, sendo peça fundamental na conquista da Série B. Dois anos depois, transferiu-se para o Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro (ambos em 2017 e 2018). Na sequência, passou por Coritiba, Marítimo (Portugal), CSA, Athletic, Amazonas, Criciúma e Confiança — antes de fechar com o Nacional-AM.