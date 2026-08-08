O Grêmio precisou de resiliência para encerrar seu jejum no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 8, na Arena do Grêmio, a equipe gaúcha superou um erro crasso no primeiro tempo para vencer o São Paulo de virada por 2 a 1, em duelo válido pela 22ª rodada. Comandado por uma grande atuação de Pavón e salvo por Weverton nos minutos finais, o Imortal conquistou três pontos fundamentais na luta contra a zona de rebaixamento, enquanto o time paulista ampliou sua crise na competição.

Erro na saída e castigo antes do intervalo

O confronto começou truncado, refletindo a pressão sobre as duas equipes. O Grêmio tentava propor o jogo, mas esbarrava na falta de inspiração e nos passes errados. A melhor chance gaúcha veio aos 38 minutos, quando Rafael operou um milagre duplo em finalizações de Villasanti e Carlos Vinícius.

Quando o empate parecia definido para o intervalo, uma falha coletiva mudou o cenário. Aos 47 minutos, um erro grave na saída de bola pelo meio culminou em um lance confuso na pequena área, terminando com a bola empurrada contra o próprio patrimônio por Marcos Antônio, colocando o São Paulo em vantagem.

Reação imediata e a genialidade de Pavón

A desvantagem não abateu os donos da casa, que voltaram para a segunda etapa com postura agressiva. Logo aos três minutos, a bola parada surtiu efeito: Pavón cobrou escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e o zagueiro Wallace apareceu livre para testar firme, marcando o primeiro gol pelo clube e empatando o duelo.

O jogo ficou aberto, com chances para ambos os lados. Aos 40 minutos, a estrela de Pavón brilhou de forma definitiva. O argentino cobrou falta rasteira, por baixo da barreira, surpreendendo o goleiro Rafael e decretando a virada gremista na Arena.

Milagres no fim e alívio na tabela

Os minutos finais se transformaram em um teste para os nervos dos mais de 34 mil torcedores presentes. O São Paulo se lançou desesperadamente ao ataque e esbarrou em uma parede chamada Weverton. Aos 45, o goleiro espalmou uma cabeçada forte de Arboleda. Aos 48, o drama atingiu o ápice: Gustavo acertou a trave e, no rebote, Weverton fez uma defesa espetacular em chute de Bobadilla, garantindo o triunfo.

Com o resultado, o Grêmio ganha fôlego na tabela do Brasileirão e terá a semana livre antes de visitar o Atlético-MG. Já o São Paulo, que amarga mais um tropeço no torneio nacional, volta as atenções para o duelo contra o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana.