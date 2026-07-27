O Remo conquistou uma vitória fundamental na noite deste domingo, 26, ao bater o Vitória por 2 a 0, no Mangueirão. Em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paraense apostou na eficiência das transições rápidas e na segurança do goleiro Marcelo Rangel para superar o adversário baiano, ganhando sobrevida na intensa luta contra o rebaixamento.

Eficiência e vantagem antes do intervalo

A partida começou com os donos da casa pressionando a saída de bola, mas o Vitória também encontrou espaços. O time visitante assustou com investidas de Tarzia e um cabeceio perigoso de Renê, parando em ótimas intervenções de Marcelo Rangel.

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A tônica do jogo mudou aos 38 minutos, quando a estratégia paraense surtiu efeito. Em rápido contragolpe, Jajá cortou por dentro e encheu o pé da entrada da área. O chute forte superou o goleiro Lucas Arcanjo, abrindo o placar. Antes do apito final, Rangel ainda brilhou novamente ao sair no abafa e defender um chute à queima-roupa de Renê, garantindo a vantagem mínima para o vestiário.

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Golpe fatal e desespero baiano

Na volta para a segunda etapa, o Remo não demorou a castigar os espaços deixados pelo adversário. Aos 8 minutos, após roubada de bola no meio-campo, Alef Manga disparou em velocidade, tabelou com Yago Pikachu e bateu cruzado no canto direito para ampliar.

O Vitória, desesperado para quebrar o incômodo tabu de ainda não ter vencido fora de casa no torneio, se lançou ao ataque e promoveu substituições em massa. Aos 18 minutos, Renato Kayzer cabeceou forte e Marcelo Rangel operou um milagre, espalmando a bola que ficou dançando sobre a linha sem que ninguém completasse para as redes.

Reta final e situação na tabela

Nos minutos finais, o time da casa controlou o ritmo e quase transformou o triunfo em goleada quando Patrick, na primeira participação no jogo, carimbou a trave em chute de fora da área. O Vitória, acumulando erros de passe e precipitações, não conseguiu furar o bloqueio defensivo.

Com o resultado, o Remo chega aos 21 pontos e sobe para a 18ª colocação, igualando a pontuação do Internacional, primeiro time fora do Z-4. Já a equipe baiana amarga mais um tropeço longe de seus domínios e estaciona nos 26 pontos.

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