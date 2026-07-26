O Grêmio e o Fluminense empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, 26, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto marcado pela tensão de duas equipes pressionadas por resultados recentes, o Tricolor carioca saiu na frente com um gol de pênalti de Hulk. No entanto, a estrela do estreante Diego Caito brilhou nos minutos finais para garantir a igualdade no placar, em um jogo que ainda reservou emoções até o último segundo com uma defesa espetacular do goleiro Fábio.

Tensão e pouca inspiração

O primeiro tempo refletiu o momento delicado das duas equipes. Com o time da casa precisando dar uma resposta após a eliminação na Sul-Americana e os visitantes sob desconfiança de sua torcida, o que se viu foi um jogo truncado, de muita disputa física e pouca qualidade técnica.

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O Fluminense tentava controlar a posse de bola, mas esbarrava em erros de passe no meio-campo. A melhor chance gremista veio aos 32 minutos, quando Francis Amuzu encontrou Mateus Tetê livre na área, mas o goleiro Fábio fez uma grande intervenção. Do outro lado, Hulk chegou a balançar as redes aos 40 minutos, mas o lance foi rapidamente anulado por impedimento.

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VAR entra em ação e Hulk castiga

Na volta do intervalo, o panorama parecia seguir o mesmo roteiro de muita transpiração e pouca criatividade. A história do jogo mudou aos 16 minutos, quando uma forte reclamação de toque de mão do zagueiro Kannemann dentro da área paralisou a partida. Após ser chamada ao monitor do VAR, a árbitra Edina Alves Batista confirmou a penalidade. Na cobrança, Hulk mostrou frieza, deslocou Gabriel Grando e colocou o Fluminense em vantagem.

A partir daí, a equipe carioca adotou uma postura extremamente conservadora, recuando suas linhas e abdicando do ataque — terminando a partida com apenas uma finalização certa, justamente a do gol.

Estrela do estreante e milagre nos acréscimos

Atrás no placar, o Grêmio se lançou ao ataque, esbarrando na forte retranca adversária e na própria ansiedade. A solução, porém, veio do banco de reservas. Aos 44 minutos, Jovane Cabral fez boa jogada e encontrou Diego Caito. O estreante da noite se livrou da marcação e finalizou com precisão para explodir a Arena e empatar o duelo.

O gol incendiou os acréscimos, e o time gaúcho quase conseguiu uma virada heroica. Aos 50 minutos, Carlos Vinícius se antecipou à marcação após cruzamento da esquerda e testou firme no canto. Quando a torcida já comemorava, Fábio operou um verdadeiro milagre, desviando a bola na trave e espalmando para longe.

Com o apito final, ambas as equipes somam um ponto, mas seguem precisando de vitórias para aliviar a pressão na sequência da competição.

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