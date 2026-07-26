O Botafogo mostrou eficiência cirúrgica para conquistar uma vitória fundamental na tarde deste domingo, 26. Atuando no Mineirão, a equipe carioca superou o Cruzeiro por 1 a 0, em confronto direto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo alvinegro quebrou uma sequência de nove partidas de invencibilidade da Raposa e fez os visitantes ganharem posições importantes na tabela.

Equilíbrio e castigo na bola parada

O primeiro tempo em Belo Horizonte foi marcado por um duelo truncado entre as intermediárias, com as duas equipes buscando espaços. O time da casa teve a grande chance de abrir o placar aos 22 minutos, quando Kaio Jorge recebeu passe em profundidade, saiu de cara para o gol, mas finalizou rasteiro à esquerda da meta.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

A situação cruzeirense se complicou aos 37 minutos, com a saída por lesão de Sinisterra. O castigo veio na reta final da etapa inicial. Aos 41 minutos, mostrando a força de sua bola parada, Alex Telles cobrou escanteio fechado e Justino subiu livre para testar firme. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes, garantindo a vantagem carioca antes do intervalo.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Muralha alvinegra e pressão sem efeito

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro tentou impor um volume ofensivo maior, marcando sob pressão. No entanto, a equipe esbarrou em uma defesa bem postada e na segurança do goleiro Warleson, que fazia apenas seu segundo jogo como titular. Aos 19 minutos, o arqueiro salvou o Botafogo ao defender com as pernas uma finalização perigosa de Arroyo.

Nos minutos finais, o desespero tomou conta dos mandantes. Aos 48 minutos, a última grande chance do empate foi desperdiçada quando Jonathan Jesus, livre na pequena área, cabeceou por cima do travessão após cobrança de falta.

Com o apito final e muita reclamação por parte dos jogadores celestes, o Botafogo celebrou a vitória que lhe garante uma semana livre para treinos e descanso. Já o Cruzeiro precisará juntar os cacos rapidamente, pois volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Coritiba, fora de casa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google