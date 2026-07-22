O técnico Cuca falou sobre o retorno de Neymar nesta terça-feira, 21, em entrevista coletiva, após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela ida dos playoffs da Sul-Americana. Ao ser questionado sobre a volta do camisa 10 pelo Santos, o treinador garantiu que ele estará à disposição contra a Chapecoense, neste sábado, 25.
“Como ele ficou parado dias e por não ter tido férias, resolveu-se deixar ele fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Nós, agora, em dez dias, vamos jogar quatro vezes. Então, que vantagem tinha trazer pra cá? Vocês vieram, viram o quanto é dura a viagem, o quanto é difícil chegar aqui em condições ideais. Ele está lá trabalhando, trabalhou bem. O Gabigol está bem, o Arão também, o Schmidt e o Igor… Neymar está confirmado no sábado”, revelou Cuca.
Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar saiu de férias e ficou nos Estados Unidos ao lado de seus familiares. Sua reapresentação ao Santos aconteceu na última sexta-feira, 17, no CT Rei Pelé. Nesta terça-feira, 21, inclusive, o camisa 10 treinou normalmente no centro de treinamento do Peixe, de acordo com o ge.
Próximos jogos do Santos
O duelo contra a Chapecoense acontece neste sábado, 25, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na próxima terça-feira, 28, o Santos recebe a Universidad Central, pela volta dos playoffs da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Já nos dias 1º e 4 de agosto, o Peixe entra em campo contra o Remo, pelas oitavas da Copa do Brasil.