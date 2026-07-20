A Copa do Mundo de 2026 terminou neste domingo, 19, e 11 duelos de clubes brasileiros acontecem a partir desta terça-feira, 21. Pelo Campeonato Brasileiro, sete jogos estão agendados entre terça-feira e quinta-feira, 23. Já pela Sul-Americana, quatro clubes entram em campo pelos playoffs do torneio; confira.
Brasileirão
Nesta terça-feira, 21, Atlético Mineiro e Bahia retomam os compromissos pelo Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Já na quarta-feira, 22, outros quatro jogos acontecem: Coritiba x Palmeiras; Chapecoense x Flamengo; Internacional x Cruzeiro; e São Paulo x Athletico. Na quinta-feira, 23, o Corinthians recebe o Remo, enquanto o Botafogo enfrenta o Vitória.
- Atlético Mineiro x Bahia (19ª rodada) – 21/07 (terça-feira) – 19h30 (de Brasília) – Arena MRV
- Coritiba x Palmeiras (19ª rodada) – 22/07 (quarta-feira) – 19h30 (de Brasília) – Estádio Couto Pereira
- Chapecoense x Flamengo (19ª rodada) – 22/07 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Arena Condá
- Internacional x Cruzeiro (19ª rodada) – 22/07 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Beira-Rio
- São Paulo x Athletico (19ª rodada) – 22/07 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Morumbis
- Corinthians x Remo (19ª rodada) – 23/07 (quinta-feira) – 19h30 (de Brasília) – Neo Química Arena
- Botafogo x Vitória (4ª rodada – jogo atrasado) – 23/07 (quinta-feira) – 19h30 (de Brasília) – Estádio Nilton Santos
Sul-Americana
Nesta terça-feira, 21, os jogos de ida dos playoffs da Sul-Americana começam com um duelo entre Santos e Universidad Central, da Venezuela. Já na quarta-feira, 22, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia, enquanto o RB Bragantino viaja ao Peru para jogar contra o Sporting Cristal. Por fim, na quinta-feira, 23, o Grêmio visita o Bolívar, da Bolívia.
- Universidad Central (Venezuela) x Santos – 21/07 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Misael Salgado
- Independiente Medellín (Colômbia) x Vasco – 22/07 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Atanasio Girardot
- Sporting Cristal (Peru) x RB Bragantino – 22/07 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Nacional do Peru
- Bolívar (Bolívia) x Grêmio – 23/07 (quinta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Hernando Siles