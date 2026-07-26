O Flamengo esbarrou na resiliência do São Paulo e no árbitro de vídeo na noite deste domingo, 26. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, as equipes empataram em 1 a 1 no Maracanã. Léo Pereira abriu o placar para os donos da casa, mas Calleri garantiu a igualdade. No fim, um gol anulado pelo VAR impediu a vitória carioca, frustrando a perseguição rubro-negra à liderança do torneio.

Travessão e defesas marcam primeiro tempo truncado

A etapa inicial no Rio de Janeiro foi marcada por muito estudo e pouca objetividade. O time mandante, precisando da vitória para encurtar a distância para o líder Palmeiras, tomou a iniciativa e dominou a posse de bola. No entanto, a forte marcação paulista dificultava as infiltrações.

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O momento de maior tensão ocorreu aos 20 minutos, quando Erick Pulgar soltou uma bomba de dentro da área e carimbou o travessão do goleiro Rafael, que apenas torceu. O Tricolor, por sua vez, apostava nos contra-ataques e chegou a assustar em finalização de Artur na rede pelo lado de fora, mas o zero não saiu do placar antes do intervalo.

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Gols, reação tricolor e drama no apagar das luzes

O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. Logo aos 11 minutos, Rafael fez um milagre em cabeçada de Bruno Henrique. Porém, na cobrança de escanteio subsequente, a defesa paulista não resistiu: Lorran levantou, Jorginho desviou e Léo Pereira apareceu na pequena área para empurrar para as redes, inaugurando o marcador.

A desvantagem forçou o São Paulo a sair da retranca. Aos 25 minutos, a ousadia foi recompensada quando Osório cruzou na medida para Calleri, que testou firme para empatar o confronto.

Os minutos finais se transformaram em um verdadeiro ataque contra defesa. O Flamengo se lançou desesperadamente em busca do gol salvador, enquanto os visitantes se seguravam. Aos 46 minutos, o Maracanã explodiu quando Wallace Yan balançou as redes. Contudo, após longa e tensa revisão do VAR, a arbitragem assinalou impedimento, anulando o tento.

Com o resultado, o Flamengo soma 38 pontos e perde a chance de colar na liderança, enquanto o São Paulo, que vive momento conturbado, conquista um ponto importante fora de casa e vai a 26 na tabela.

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