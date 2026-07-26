O RB Bragantino e o Coritiba protagonizaram um duelo truncado e sem gols na noite deste domingo, 26, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, os donos da casa tiveram a posse de bola, mas esbarraram na forte marcação armada pelo técnico Fernando Seabra. O Coxa, apostando nos contra-ataques, teve a melhor chance do jogo, mas parou no travessão, selando o 0 a 0 no placar.

Estratégias definidas e susto no travessão

O primeiro tempo foi marcado por um ritmo lento e excesso de bolas longas. O Massa Bruta, comandado por Vagner Mancini, tentava propor o jogo, mas encontrava um Coritiba bem postado com linhas baixas, aguardando o momento certo para dar o bote. Aos 6 minutos, Pedro Rocha quase abriu o placar para os visitantes após receber um ótimo lançamento nas costas da defesa.

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O Bragantino, que parecia sentir o desgaste do meio de semana, sofreu uma baixa aos 28 minutos, quando o zagueiro Gustavo Marques saiu lesionado para a entrada de Pedro Henrique.

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A grande emoção da etapa inicial, no entanto, veio aos 38 minutos. Josué recebeu um bom passe na entrada da área, bateu firme de canhota e carimbou o travessão do goleiro Volpi, quase punindo a falta de criatividade da equipe paulista.

Pressão estéril e placar inalterado

Na volta do intervalo, o Bragantino tentou povoar mais o campo de ataque para quebrar a barreira defensiva paranaense. Logo aos 5 minutos, Fernando conseguiu espaço e exigiu boa defesa do goleiro Pedro Rangel. Pouco depois, o mesmo Fernando desperdiçou a melhor chance dos mandantes, finalizando para fora após cruzamento rasteiro de Juninho Capixaba.

Apesar do volume de jogo ligeiramente superior, a equipe da casa não conseguia transformar a posse em chances reais de perigo. O Coritiba manteve sua postura cautelosa, rodando a bola na defesa e sem conseguir encaixar os contra-ataques desejados.

A reta final da partida foi marcada por substituições de ambos os lados e um aumento no número de faltas e cartões amarelos, evidenciando o nervosismo e o cansaço das equipes. Com o apito final, o empate reflete a falta de inspiração ofensiva no interior paulista.

O Bragantino agora vira a chave para a Sul-Americana, onde enfrenta o Sporting Cristal, enquanto o Coritiba se prepara para receber o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão.

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