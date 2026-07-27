O Atlético-MG contrariou as expectativas e conquistou uma vitória gigante na noite deste domingo, 26. Jogando no Nubank Parque, o Galo superou o líder Palmeiras por 2 a 1, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por uma falha defensiva e uma resposta imediata após sofrer o empate, a equipe mineira mostrou resiliência para somar três pontos fundamentais na competição.
Controle sem efetividade
O primeiro tempo desenhou um roteiro previsível, mas enganoso. O time da casa, empurrado por mais de 30 mil torcedores, assumiu o controle da posse de bola e ditou o ritmo no meio-campo. No entanto, a equipe esbarrou na forte marcação atleticana e na própria falta de objetividade.
A melhor chance antes do intervalo, ironicamente, foi dos visitantes: aos 37 minutos, Cassierra desviou livre na área e obrigou Carlos Miguel a fazer uma grande defesa para evitar a abertura do placar.
Falha, reação e o golpe fatal
A etapa final transformou a partida em um teste para os nervos. Aos 9 minutos, o goleiro Carlos Miguel falhou ao tentar segurar um chute de Cassierra e soltou a bola nos pés de Victor Hugo, que não perdoou e inaugurou o marcador para o Galo.
O Palmeiras foi para o tudo ou nada e conseguiu o empate aos 29 minutos, quando Felipe Anderson, que havia saído do banco, completou cruzamento de Arias e contou com um desvio em Tomás Pérez para vencer Everson.
Porém, a alegria alviverde durou apenas três minutos. Em um contra-ataque letal, Minda ganhou de Felipe Anderson e rolou para Igor Gomes. O meia encheu o pé para recolocar o Atlético-MG em vantagem, jogando um verdadeiro balde de água fria no estádio.
Pressão final esbarra na trave
Nos minutos derradeiros, o Palmeiras se lançou desesperadamente ao ataque. Aos 38, após uma saída errada de Everson, Evangelista finalizou com o gol aberto, mas Natanael, caído no gramado, operou um milagre para salvar o Atlético em cima da linha. Logo na sequência, Murilo desviou uma cobrança de escanteio e viu a bola beliscar a trave esquerda, selando a sorte da partida.
Com o resultado, o Palmeiras estaciona nos 44 pontos, perdendo a chance de ampliar a folga na liderança do torneio. Já o Atlético-MG ganha fôlego novo, somando pontos cruciais para se afastar da 13ª colocação e começar a olhar para a parte de cima da tabela.