Principal alvo do Flamengo no mercado de transferências, a negociação envolvendo o atacante Luiz Henrique, do Zenit, se encaminha para um final feliz com um acordo por 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus previstos no contrato.

Segundo a jornalista Raisa Simplicio, comentarista do programa PLACAR Aberto, as partes estão avançando e a oferta deve ser formalizada – e pode já ser concluída – nos próximos dias.

A procura pelo ex-atacante de Botafogo e Fluminense se dá pelo fato do Flamengo ter cansado de esperar por uma resposta do meia Thiago Almada. O clube não vai aumentar a proposta feita ao meia do Atlético de Madrid, que também mantém conversas com o River Plate, mesmo priorizando ficar na Europa.

Caso se concretize, em valor de transferência, o acordo só deve ficar abaixo do de Lucas Paquetá como o mais caro da história do futebol brasileiro. Contratado em janeiro deste ano junto ao West Ham, Paquetá custou 42 milhões de euros aos cofres flamenguistas (R$ 260 milhões à época).

No último ano, o Rubro-Negro já havia pago 22 milhões de euros (R$ 141,5 milhões na cotação da época) pelo atacante Samuel Lino. Nesta temporada, Gerson, outro ex-jogador do Flamengo, mexeu com o mercado ao fechar com o Cruzeiro por 30 milhões de euros (R$ 187 milhões).

PLACAR mostra como ficaria o ranking das contratações mais caras.

As contratações mais caras do futebol brasileiro

1. Lucas Paquetá (do West Ham para o Flamengo)

42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões)

2. Luiz Henrique (do Zenit para o Flamengo)*

35 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões)

3. Gerson (do Zenit para o Cruzeiro)

30 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões)

4. Vitor Roque (do Betis para o Palmeiras)

25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões)

5. Jhon Arias (do Wolves para o Palmeiras)

25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões)

6. Thiago Almada (do Atlanta United para o Botafogo)

22,2 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões)

7. Danilo (do Nottingham Forest para o Botafogo)

22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões)

8. Samuel Lino (do Atlético de Madrid para o Flamengo)

22 milhões de euros (cerca de R$ 141,5 milhões)

9. Paulinho (do Atlético-MG para o Palmeiras)

18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões)

10. Carlos Alcaraz (do Southampton para o Flamengo)

18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões)

11. Luiz Henrique (do Betis para o Botafogo)

20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões)

12. Gabriel Barbosa (da Inter de Milão para o Flamengo)

17,5 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões)

13. Gerson (do Olympique de Marselha para o Flamengo)

15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões)

*negociação ainda não concluída