A janela de transferências do futebol europeu ainda promete movimentações de peso até o dia 1º de setembro – data limite para a chegada de atletas em quatro das cinco grandes ligas do Velho Continente: La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha). A Premier League fecha um dia antes, em 31 de agosto.
De acordo com o site Transfermarkt, o mercado já movimentou aproximadamente 5,9 bilhões de euros (R$ 34,9 bilhões), tendo como principal negociação a do meia inglês Morgan Rogers, que trocou o Aston Villa pelo Chelsea por 138 milhões de euros (R$ 818 milhões pela cotação atual).
A transação do meio-campista Elliot Anderson, que deixou o Nottingham Forest para atuar no Manchester City, saiu por valores semelhantes: 135 milhões de euros (R$ 800,2 milhões). O jogador é o segundo colocado da lista.
A Premier League, por sinal, lidera com folga a lista das transferências mais caras até aqui, concentrando oito dos 11 nomes levantados — porque o zagueiro holandês Jan Paul van Hecke e o meia suíço Johan Manzambi ficaram empatados na décima colocação, ambos custando 60 milhões de euros (R$ 355,6 milhões).
Vale dizer que ainda há outros nomes que devem mudar consideravelmente o quadro, como a transferência do volante brasileiro Bruno Guimarães, que está perto de trocar o Newcastle pelo Arsenal. O valor da transação deve girar próximo de 75 milhões de libras ou 87 milhões de euros (R$ 516 milhões).
Outro nome bastante especulado é o do atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, alvo do Barcelona e de outros clubes.
As transferências mais caras desta janela:
1. Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea)
Meia, inglês
24 anos
138 milhões de euros
2. Elliot Anderson ( Nottingham Forest-Manchester City)
Meia, inglês
23 anos
135 milhões de euros
3. Sandro Tonali (Newcastle-Tottenham)
Volante, italiano
26 anos
108 milhões de euros
4. Mateus Fernandes (West Ham-Tottenham)
Meia, português
22 anos
99 milhões de euros
5. Anthony Gordon (Newcastle-Barcelona)
Atacante, inglês
25 anos
80 milhões de euros
6. Gonçalo Ramos (PSG-Milan)
Centroavante, português
25 anos
74 milhões de euros
7. Crys Summerville (West Ham-Al-Hilal)
Atacante, holandês
24 anos
64,5 milhões de euros
8. Jérémy Jacquet (Rennes-Liverpool)
Zagueiro, francês
21 anos
63,6 milhões de euros
9. Maxence Lacroix (Crystal Palace-Chelsea)
Zagueiro, francês
26 anos
60,7 milhões de euros
10. Jan Paul van Hecke (Brighton-Tottenham)
Zagueiro, holandês
26 anos
60 milhões de euros
10. Johan Manzambi (Freiburg-Aston Villa)
Meia, suíço
20 anos
60 milhões de euros