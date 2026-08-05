A janela de transferências do futebol europeu ainda promete movimentações de peso até o dia 1º de setembro – data limite para a chegada de atletas em quatro das cinco grandes ligas do Velho Continente: La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha). A Premier League fecha um dia antes, em 31 de agosto.

De acordo com o site Transfermarkt, o mercado já movimentou aproximadamente 5,9 bilhões de euros (R$ 34,9 bilhões), tendo como principal negociação a do meia inglês Morgan Rogers, que trocou o Aston Villa pelo Chelsea por 138 milhões de euros (R$ 818 milhões pela cotação atual).

A transação do meio-campista Elliot Anderson, que deixou o Nottingham Forest para atuar no Manchester City, saiu por valores semelhantes: 135 milhões de euros (R$ 800,2 milhões). O jogador é o segundo colocado da lista.

A Premier League, por sinal, lidera com folga a lista das transferências mais caras até aqui, concentrando oito dos 11 nomes levantados — porque o zagueiro holandês Jan Paul van Hecke e o meia suíço Johan Manzambi ficaram empatados na décima colocação, ambos custando 60 milhões de euros (R$ 355,6 milhões).

Vale dizer que ainda há outros nomes que devem mudar consideravelmente o quadro, como a transferência do volante brasileiro Bruno Guimarães, que está perto de trocar o Newcastle pelo Arsenal. O valor da transação deve girar próximo de 75 milhões de libras ou 87 milhões de euros (R$ 516 milhões).

Outro nome bastante especulado é o do atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, alvo do Barcelona e de outros clubes.

As transferências mais caras desta janela:

1. Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea)

Meia, inglês

24 anos

138 milhões de euros

2. Elliot Anderson ( Nottingham Forest-Manchester City)

Meia, inglês

23 anos

135 milhões de euros

3. Sandro Tonali (Newcastle-Tottenham)

Volante, italiano

26 anos

108 milhões de euros

4. Mateus Fernandes (West Ham-Tottenham)

Meia, português

22 anos

99 milhões de euros

5. Anthony Gordon (Newcastle-Barcelona)

Atacante, inglês

25 anos

80 milhões de euros

6. Gonçalo Ramos (PSG-Milan)

Centroavante, português

25 anos

74 milhões de euros

7. Crys Summerville (West Ham-Al-Hilal)

Atacante, holandês

24 anos

64,5 milhões de euros

8. Jérémy Jacquet (Rennes-Liverpool)

Zagueiro, francês

21 anos

63,6 milhões de euros

9. Maxence Lacroix (Crystal Palace-Chelsea)

Zagueiro, francês

26 anos

60,7 milhões de euros

10. Jan Paul van Hecke (Brighton-Tottenham)

Zagueiro, holandês

26 anos

60 milhões de euros

10. Johan Manzambi (Freiburg-Aston Villa)

Meia, suíço

20 anos

60 milhões de euros