O Trabzonspor anunciou que Mohamed Salah chegará à Turquia, na quarta-feira, 5, para concretizar sua transferência. O clube convocou a torcida para receber o atacante egípcio no aeroporto.

O ídolo do Liverpool chega como uma das maiores estrelas que já passaram pelo país. Da mesma forma, enriquece ainda mais o atual momento do Campeonato Turco, que já conta com outros grandes nomes em outras grandes equipes.

Atualmente casa de Salah, Victor Osimhen e N’Golo Kanté, a liga recebeu outras grandes figuras em seu passado. No entanto, raramente tantos atletas badalados estiveram juntos. Assim, a pergunta que se levanta é: o futebol turco vive sua era mais estrelada?

Antecedentes e início das estrelas

Até o fim dos anos 1980, o futebol turco possuía pouca capacidade para competir financeiramente com os principais centros europeus e sul-americanos. Assim, os clubes recorriam majoritariamente a jogadores da antiga Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Alemanha. Nomes desse calibre foram os goleiros Zoran Simovic, pelo Galatasaray, e Toni Schumacher, pelo Fenerbahçe. Na mesma época, jogadores turcos como Ridvan Dilmen (de Boluspor, Sariyer e Fenerbahçe no período) e Tanju Çolak (de Samsunspor e Galatasaray no período) eram os principais destaques da liga.

O primeiro grande movimento aconteceu apenas na segunda metade da década de 1990. Após deixar o Barcelona, Gheorghe Hagi defendeu o Galatasaray, onde conquistaria a Copa da UEFA de 2000. Ao seu lado estavam outros nomes de peso, como Gheorghe Popescu e Claudio Taffarel. No mesmo período, o Fenerbahçe atraiu Jay-Jay Okocha. Enquanto isso, Hakan Sukur, Bulent Korkmaz, Okan Buruk e Emre Belozoglu formavam a geração de ouro do futebol turco no Galatasaray.

Alex era capitão do Fenerbahçe desde 2007. Pode voltar ao Brasil para defender Palmeiras ou Cruzeiro

Alex foi capitão do Fenerbahçe

No início dos anos 2000, outras grandes figuras foram para a Turquia. O Fenerbahçe contratou Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah e Roberto Carlos. O lateral-esquerdo deixou o Real Madrid em 2007, após mais de uma década defendendo o clube espanhol, e foi uma das maiores contratações da história da liga.

O período ainda teve a chegada de Alex, que, embora tenha sido contratado com menor badalação, se tornou ídolo histórico do time de Istambul. Ao lado do brasileiro, Tuncay Sanli era o principal destaque turco da equipe.

Os anos dos medalhões e as atuais estrelas

Os anos 2010 firmaram o Campeonato Turco como um dos principais destinos para os medalhões do futebol europeu. Em 2013, o Galatasaray anunciou Didier Drogba e Wesley Sneijder. Pouco depois, Lukas Podolski também defenderia o clube.

Já o Fenerbahçe apostou em Robin van Persie e Nani para a temporada 2015/16. No mesmo período, o Besiktas contratou Ricardo Quaresma e, posteriormente, fechou com Pepe após o fim de seu ciclo no Real Madrid. Fora dos principais clubes, o Antalyaspor ainda contratou Samuel Eto’o, em 2015.

Osimhen tirou onda com vitória do Galatasaray sobre o Fenerbahce - Divulgação

Osimhen tira onda com vitória do Galatasaray sobre o Fenerbahce – Divulgação

Mais de uma década depois, a liga turca agora é vista como uma competição repleta de destaques, sem estrelas esporádicas. O Galatasaray atual conta com figuras como Osimhen, Baris Yilmaz, Leroy Sané, Gabriel Sara e Ilkay Gundogan. O Fenerbahçe respondeu juntando Ederson, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Marco Asensio e Mason Greenwood. Além deles, há figuras como Leandro Trossard, Orkun Kokçu e Rafa Silva, do Besiktas.

Agora, o Trabzonspor busca retomar os dias gloriosos e aposta em Mohamed Salah. O craque egípcio encontra no elenco companheiros como o goleiro camaronês Andre Onana e o meia albanês Ernest Muci. Além deles, o time azul e grená fez movimentos na janela de transferências ao contratar Sidny Cabral, um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026.

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