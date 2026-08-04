O Trabzonspor anunciou que Mohamed Salah chegará à Turquia, na quarta-feira, 5, para concretizar sua transferência. O clube convocou a torcida para receber o atacante egípcio no aeroporto.

O ídolo do Liverpool chega como uma das maiores estrelas que já passaram pelo país. Da mesma forma, enriquece ainda mais o atual momento do Campeonato Turco, que já conta com outros grandes nomes em outras grandes equipes.

Atualmente casa de Salah, Victor Osimhen e N’Golo Kanté, a liga recebeu outras grandes figuras em seu passado. No entanto, raramente tantos atletas badalados estiveram juntos. Assim, a pergunta que se levanta é: o futebol turco vive sua era mais estrelada?

Antecedentes e início das estrelas

Até o fim dos anos 1980, o futebol turco possuía pouca capacidade para competir financeiramente com os principais centros europeus e sul-americanos. Assim, os clubes recorriam majoritariamente a jogadores da antiga Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Alemanha. Nomes desse calibre foram os goleiros Zoran Simovic, pelo Galatasaray, e Toni Schumacher, pelo Fenerbahçe. Na mesma época, jogadores turcos como Ridvan Dilmen (de Boluspor, Sariyer e Fenerbahçe no período) e Tanju Çolak (de Samsunspor e Galatasaray no período) eram os principais destaques da liga.

O primeiro grande movimento aconteceu apenas na segunda metade da década de 1990. Após deixar o Barcelona, Gheorghe Hagi defendeu o Galatasaray, onde conquistaria a Copa da UEFA de 2000. Ao seu lado estavam outros nomes de peso, como Gheorghe Popescu e Claudio Taffarel. No mesmo período, o Fenerbahçe atraiu Jay-Jay Okocha. Enquanto isso, Hakan Sukur, Bulent Korkmaz, Okan Buruk e Emre Belozoglu formavam a geração de ouro do futebol turco no Galatasaray.

No início dos anos 2000, outras grandes figuras foram para a Turquia. O Fenerbahçe contratou Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah e Roberto Carlos. O lateral-esquerdo deixou o Real Madrid em 2007, após mais de uma década defendendo o clube espanhol, e foi uma das maiores contratações da história da liga.

O período ainda teve a chegada de Alex, que, embora tenha sido contratado com menor badalação, se tornou ídolo histórico do time de Istambul. Ao lado do brasileiro, Tuncay Sanli era o principal destaque turco da equipe.

Os anos dos medalhões e as atuais estrelas

Os anos 2010 firmaram o Campeonato Turco como um dos principais destinos para os medalhões do futebol europeu. Em 2013, o Galatasaray anunciou Didier Drogba e Wesley Sneijder. Pouco depois, Lukas Podolski também defenderia o clube.

Já o Fenerbahçe apostou em Robin van Persie e Nani para a temporada 2015/16. No mesmo período, o Besiktas contratou Ricardo Quaresma e, posteriormente, fechou com Pepe após o fim de seu ciclo no Real Madrid. Fora dos principais clubes, o Antalyaspor ainda contratou Samuel Eto’o, em 2015.

Mais de uma década depois, a liga turca agora é vista como uma competição repleta de destaques, sem estrelas esporádicas. O Galatasaray atual conta com figuras como Osimhen, Baris Yilmaz, Leroy Sané, Gabriel Sara e Ilkay Gundogan. O Fenerbahçe respondeu juntando Ederson, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Marco Asensio e Mason Greenwood. Além deles, há figuras como Leandro Trossard, Orkun Kokçu e Rafa Silva, do Besiktas.

Agora, o Trabzonspor busca retomar os dias gloriosos e aposta em Mohamed Salah. O craque egípcio encontra no elenco companheiros como o goleiro camaronês Andre Onana e o meia albanês Ernest Muci. Além deles, o time azul e grená fez movimentos na janela de transferências ao contratar Sidny Cabral, um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026.