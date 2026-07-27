Em maio de 2006, PLACAR lançou sua edição de número 1294, uma das mais recordadas pelos leitores. Na matéria de capa, a redação destacou Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno, com o aviso: “Eles não podem jogar juntos.”

A reportagem, assinada por Arnaldo Ribeiro e Maurício Barros, buscava alertar para o risco de contar com o “quadrado mágico” na Copa do Mundo de 2006. Falta de equilíbrio e ocupação dos mesmos espaços ofensivos eram os argumentos, que mais tarde se mostrariam certeiros, com o fracasso do quarteto no Mundial da Alemanha.

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Mais de 20 anos depois, uma nova união de craques pode não ser a receita do sucesso. O dilema de agora é do Real Madrid, que reúne “novos galácticos” com as chegadas de Bernardo Silva e Yan Diomandé, que se juntam a Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior.

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Os números de Vini e Mbappé

Vini Jr. e Kylian disputam o espaço de principal estrela da companhia. Desde 2024, com a chegada de Mbappé a Madri, essa passou a ser a competição interna. Até o momento, quem soma melhores números individuais é o francês, enquanto as médias de gols e assistências do brasileiro caíram.

Em 103 partidas pelos merengues, Mbappé tem 86 gols marcados e 11 assistências, o que representa uma média de 0,94 participações diretas em gols por jogo. Vinicius, por sua vez, foi a campo 111 vezes, com 44 bolas na rede e 26 passes para gol. A média de participações diretas do camisa 7 fica em 0,63 por partida.

Em rendimento coletivo, porém, a equipe oscilou com a chegada do atacante ex-Paris Saint Germain. Foram apenas dois títulos: a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinenal, o antigo Mundial de Clubes. Ambos foram conquistados em 2024.

Vini e Mbappé podem jogar juntos?

A queda do rendimento individual de Vinicius Júnior com a chegada de Mbappé aparece nos números. Entre as temporadas 2021/22 e 2023/24, quando o brasileiro se destacou ainda mais, seus números subiram ano após ano. Além disso, foi o grande nome madridista na conquista de duas Champions League.

A queda de rendimento de Vinicius acompanha a chegada de Kylian Mbappé, entre o fim da temporada 2023/24 e início da 2024/25. PLACAR levantou as estatísticas e transformou em gráfico.

A média de participações diretas (gols + assistências / jogo) de Vinicius Júnior por temporada

2025/26 – 0,60

2024/25 – 0,65

2023/24 – 0,84 (última temporada sem Kylian Mbappé)

2022/23 – 0,75

2021/22 – 0,72

2020/21 – 0,20

2019/20 – 0,21

2018/19 – 0,37

Vini no Arsenal?

Precisando disputar o setor da esquerda para o centro da ataque com Kylian Mbappé, Vinicius Júnior tem seu nome vinculado a outros clubes durante esta janela de transferências. Após oito anos na Espanha, o atacante está no último ano de contrato com o Real Madrid, com a possibilidade de fechar contrato com outro clube, caso opte pela não renovação do vínculo.

Segundo o site The Athletic, do NY Times, o Arsenal é o principal candidato à nova casa de Vini Jr. Trata-se de um interesse em fase inicial, sem conversa diretas entre os clubes em questão. No entanto, o nome de Vini já foi aprovado em todos os níveis dentro da equipe inglesa.

Vini Jr. assinou o atual contrato em 2022, por meio do qual recebe cerca de 18 milhões euros por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais, após impostos. A multa rescisória é afixada em de 1 bilhão euros (cerca de R$ 6,21 bilhões, na cotação atual).

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