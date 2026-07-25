Após oito temporadas, Vini Jr. chega ao último ano de contrato com o Real Madrid, com a possibilidade de fechar contrato com outro clube, caso opte pela não renovação do vínculo. Segundo o site The Athletic, do NY Times, o Arsenal é o principal candidato à nova casa do atacante brasileiro.
Trata-se de um interesse em fase inicial, sem conversa diretas entre os clubes em questão. No entanto, o nome de Vini já foi aprovado em todos os níveis dentro da equipe inglesa.
Aos 26 anos, o jogador foi um dos destaques do Brasil na Copa de 2026, apesar da eliminação precoce. Ele marcou quatro gols no torneio.
Já pelos merengues, na temporada 2025–26, anotou 22 gols, distruídos por todas as competições disputadas pelo Real Madrid — que não somou títulos no período. No total, jogou 375 partidas pela equipe madrilenha, pela qual marcou 128 gols e contribuiu com 100 assistências.
Segundo o Globo Esporte, Vini Jr. assinou o atual contrato em 2022, por meio do qual recebe cerca de 18 milhões euros por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais, após impostos. A multa rescisória é afixada em de 1 bilhão euros (cerca de R$ 6,21 bilhões, na cotação atual).