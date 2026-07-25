Após oito temporadas, Vini Jr. chega ao último ano de contrato com o Real Madrid, com a possibilidade de fechar contrato com outro clube, caso opte pela não renovação do vínculo. Segundo o site The Athletic, do NY Times, o Arsenal é o principal candidato à nova casa do atacante brasileiro.

Trata-se de um interesse em fase inicial, sem conversa diretas entre os clubes em questão. No entanto, o nome de Vini já foi aprovado em todos os níveis dentro da equipe inglesa.

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Aos 26 anos, o jogador foi um dos destaques do Brasil na Copa de 2026, apesar da eliminação precoce. Ele marcou quatro gols no torneio.

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Já pelos merengues, na temporada 2025–26, anotou 22 gols, distruídos por todas as competições disputadas pelo Real Madrid — que não somou títulos no período. No total, jogou 375 partidas pela equipe madrilenha, pela qual marcou 128 gols e contribuiu com 100 assistências.

Segundo o Globo Esporte, Vini Jr. assinou o atual contrato em 2022, por meio do qual recebe cerca de 18 milhões euros por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais, após impostos. A multa rescisória é afixada em de 1 bilhão euros (cerca de R$ 6,21 bilhões, na cotação atual).

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