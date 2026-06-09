O Real Madrid anunciou, em nota oficial publicada no site do clube nesta terça-feira, 9, ter feito uma proposta de €150 milhões (equivalente a R$899 milhões pela cotação atual) para a contratação de Julian Álvarez, atacante do Atlético de Madrid. O rival, no entanto, recusou a oferta e ainda debochou da situação.

A nota confirma uma promessa de campanha de Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid prometeu que, caso reeleito, faria uma proposta de €150 milhões para tirar uma estrela de outro gigante europeu.

No mesmo comunicado, o Real Madrid informou que os Colchoneros recusaram a proposta, citando a multa rescisória do argentino de 26 anos. Contudo, Los Blancos alegaram que houve cortesia na comunicação entre as instituições, mencionando que o Atleti teria agradecido a oferta pelo atacante.

“O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.

Após analisar e avaliar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador”.

Atlético de Madrid debocha

O Atletico de Madrid respondeu publicamente com deboche nas redes sociais, negando a suposta cordialidade na recusa e repetindo o que fez quando o Barcelona manifestou interesse pelo jogador.

A conta oficial do clube X (antigo Twitter) publicou primeiro uma série de emojis de risada e depois outros dois posts, nos quais pede que o Real “não confunda educação com agradecimento” e que os merengues parem de “roubar jogadores de nossa base”, além de reiterar que não levarão em consideração nenhuma oferta por Julian.

Julian Álvarez foi revelado pelo River Plate em 2018, sendo parte do elenco multicampeão do técnico Marcelo Gallardo.

Em 2022, se transferiu para o Manchester City e foi peça chave na conquista da Copa do Mundo pela Seleção Argentina. Após vencer a Premier League e a Champions com a camisa dos Citizens, foi negociado junto ao Atlético de Madrid por 75 milhões de Euros na temporada 2024.

É uma das principais estrelas de La Liga desde então, com 106 partidas, 49 gols e 17 assistências pelo time de Diego Simeone.