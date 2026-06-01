A La Liga EA Sports encerrou a temporada 2025/26 atingindo um novo recorde histórico de público nos estádios da primeira divisão do futebol da Espanha, consolidando o momento extraordinário vivido atualmente pela competição e o forte vínculo entre o futebol e seus torcedores.

Durante a temporada recém-encerrada, um total de 11.693.679 espectadores compareceram aos estádios da campetição nacional, superando o recorde histórico anterior e confirmando a tendência de alta vivida pela competição nos últimos anos. Esse número representa um aumento de 4,2% em comparação com a temporada de 2024/25. Além disso, um novo recorde histórico foi estabelecido ao atingir uma taxa de ocupação dos estádios de 84,9%.

Da mesma forma, foi registrada a maior média de público desde a temporada 2014/15, com 31.018 espectadores, refletindo o crescente interesse e a fidelidade dos torcedores em relação à competição. Esses números são ainda mais significativos considerando que vários estádios têm operado com restrições de capacidade resultantes de obras de reforma e melhoria, como o Spotify Camp Nou (Barcelona), o Coliseum (Getafe) e o ABANCA Balaídos (Celta).

De fato, esse recorde histórico também destaca o esforço significativo realizado pelos clubes da La Liga EA Sports para continuar impulsionando a transformação e a modernização de suas infraestruturas, com o objetivo de oferecer uma experiência melhor para os torcedores e adaptar os estádios às suas demandas em evolução.

A evolução positiva dos números de público e ocupação confirma que o futebol profissional espanhol continua desfrutando de uma excelente saúde e de uma enorme capacidade de atrair público, tanto dentro quanto fora dos estádios. Aguardando os números finais de público da La Liga Hypermotion, a La Liga vê esse novo marco de forma muito positiva, pois reflete o compromisso conjunto de clubes e torcedores para continuar promovendo o futebol espanhol e consolidando uma experiência cada vez mais atraente e próxima para todos os torcedores.