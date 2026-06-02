Nenhuma equipe da La Liga Hypermotion tinha sua vaga de playoff 100% garantida antes da última rodada da temporada 2025/26, tornando o final da temporada ainda mais emocionante, com seis times disputando as quatro vagas tão cobiçadas até o apito final da temporada regular.

No fim, Burgos e Eibar ficaram de fora por pouco, mas Almería, Málaga, Las Palmas e Castellón venceram seus respectivos jogos na 42ª rodada para garantir suas vagas nos próximos playoffs, que começam neste fim de semana. Vamos dar uma olhada nos confrontos.

Almería x Castellón (jogo de ida em 6 de junho, jogo de volta em 9 de junho)

O primeiro confronto dos playoffs verá o sexto colocado Castellón enfrentar o terceiro colocado Almería, com o jogo de ida acontecendo no sábado, no SkyFi Castalia. Os donos da casa chegam ao duelo após duas vitórias seguidas que os permitiram ultrapassar o Burgos na tabela, com as duas equipes terminando empatadas em pontos, mas com o Castellón levando a melhor nos critérios de desempate.

A equipe de Pablo Hernández tem sido particularmente forte em seu estádio, onde venceu 13 de suas 21 partidas e perdeu apenas quatro vezes até agora. Uma dessas vitórias foi contra os seus próximos rivais no início da temporada, com Ronaldo balançando as redes antes do intervalo e Pablo Santiago marcando no fim dos acréscimos para selar o triunfo por 2 a 0.

Os andaluzes já haviam vencido o jogo anterior no sul da Espanha, quando Daijiro Chirino balançou as redes pouco antes de uma hora de jogo para garantir a vitória por 1 a 0.

Nenhuma equipe conseguiu somar mais pontos em casa do que o Almería (47), que não conseguiu repetir esse desempenho fora de casa, onde venceu sete de seus 21 duelos. Duas derrotas e um empate nos últimos quatro jogos podem ter feito o time perder o acesso direto, mas os Rojiblancos contam com um dos elencos mais fortes da liga. Sergio Arribas, que marcou o gol da vitória de pênalti por 1 a 0 sobre o Real Valladolid no domingo, terminou a temporada regular como o artilheiro da liga com 25 gols, somados a sete assistências, alcançando a marca de 32 participações diretas em gols, a melhor da liga. Neste confronto de ida e volta, ele terá que tentar superar o goleiro do Castellón, Romain Matthys, que passou 12 partidas sem sofrer gols nesta temporada.

Málaga x Las Palmas (jogo de ida em 7 de junho, jogo de volta em 10 de junho)

Duas grandes vitórias fora de casa garantiram as vagas nos playoffs para Málaga e Las Palmas na última rodada. Chupete marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 do time andaluz fora de casa contra o Real Zaragoza, enquanto Kirian Rodríguez e Marvin Park marcaram um gol cada no triunfo por 2 a 1 do Las Palmas sobre o já promovido Deportivo.

Tendo terminado em quinto lugar na tabela, os Amarillos receberão o jogo de ida no Estádio de Gran Canaria no domingo, com a volta acontecendo em 10 de junho, um dia após o jogo de volta entre Almería e Castellón.

O Las Palmas terminou a temporada regular com a segunda melhor defesa da liga, empatado com 40 gols sofridos, com seu goleiro, Dinko Horkaš, contribuindo significativamente ao passar 14 partidas sem sofrer gols. Nenhuma equipe sofreu menos derrotas do que o time de Luis García (nove), que ostenta a quarta melhor campanha fora de casa na liga, com apenas seis derrotas em 21 jogos como visitante. O problema deles foi o excesso de empates, o maior número da liga, com 13. Em busca de vitórias nos playoffs, todos os olhos estarão voltados para Manu Fuster, que registrou 11 assistências e oito gols nesta temporada.

Quanto ao Málaga, esta é a primeira vez que garantem uma vaga nos playoffs desde 2018/19, quando terminaram em terceiro na tabela, um ano após sua última participação na La Liga EA Sports. Apenas o Almería (81) e o campeão Racing (90) marcaram mais gols do que os Boquerones (75), com o atacante Chupete em grande fase liderando o ataque.

O jogador de 21 anos marcou 24 gols, incluindo oito nos últimos seis jogos de sua equipe, inspirando o Málaga a uma sequência de cinco jogos de invencibilidade para encerrar a temporada regular. Tendo vencido os dois jogos contra o Las Palmas nesta temporada, a equipe de Juan Funes espera repetir o desempenho e garantir uma vaga nas finais dos playoffs.