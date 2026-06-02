A influência brasileira em La Liga EA Sports voltou a ficar evidente na temporada 2025/26. Ao todo, os brasileiros marcaram 46 gols ao longo da temporada, número que coloca o país entre as nacionalidades mais produtivas da competição, ao lado da França e atrás apenas de Espanha, Argentina e Uruguai. Em campo, foram 19.878 minutos disputados pelos representantes brasileiros, o quinto maior volume entre todas as nacionalidades presentes na competição.

Entre os nomes de maior destaque está Vitor Reis, do Girona. O defensor foi o brasileiro com mais minutos jogados na temporada, alcançando 3.138 minutos, além de liderar o ranking de partidas iniciadas como titular, com 35 jogos.

No setor ofensivo, Vinicius Junior voltou a ser um dos grandes protagonistas da competição. O atacante do Real Madrid terminou a temporada como o brasileiro com mais participações em gols, somando 22 contribuições diretas, com 16 gols e seis assistências. O número também o colocou como principal artilheiro brasileiro da edição, à frente de Raphinha, do Barcelona, que marcou 13 vezes.

A capacidade de decidir partidas foi outro diferencial do camisa 7 do Real Madrid. Vini Jr. marcou sete gols que garantiram vitórias para sua equipe, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé em toda a competição. Entre os brasileiros, Raphinha aparece na sequência, com quatro gols decisivos.

Além dos números de gols e assistências, Vini Jr. liderou outros importantes indicadores ofensivos entre os brasileiros, com 69 chances criadas e 87 dribles certos, reafirmando sua influência no jogo do Real Madrid. Já Antony, do Real Betis, dividiu com o atacante madridista a liderança em assistências entre os brasileiros, ambos com seis passes para gol.

No gol, Luiz Júnior foi o principal destaque brasileiro. O arqueiro do Villarreal encerrou a temporada com oito partidas sem sofrer gols, registrando o melhor desempenho entre os goleiros brasileiros da competição.

Os números da temporada reforçam a tradição do Brasil como uma das principais fontes de talento da La Liga EA Sports. Seja na defesa, no meio-campo ou no ataque, os jogadores brasileiros seguiram desempenhando papel fundamental em suas equipes e ajudaram a elevar o nível técnico do campeonato ao longo de mais uma temporada.