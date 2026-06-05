O Real Madrid está pronto para apresentar uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 890,7 milhões) pelo ponta Michael Olise, atualmente no Bayern de Munique. A oferta, segundo o portal The Guardian, depende da reeleição de Florentino Pérez à presidência do clube, cuja eleição está agendada para este domingo, 7.

Apesar de Florentino Pérez ter negado publicamente que se referia a Olise ao indicar planos para uma grande contratação, o jogador do Bayern é considerado o principal alvo do Real Madrid para a próxima janela de transferências, de acordo com a apuração. O Bayern de Munique, no entanto, não tem intenção de negociar Olise, cujo contrato se estende até 2029. O presidente honorário do clube alemão, Uli Hoeness, já o declarou “inegociável”.

Perfil e desempenho de Michael Olise

Michael Olise, ex-jogador do Crystal Palace, tem se destacado no Bayern de Munique desde sua chegada em 2024. Ele foi peça fundamental na conquista de dois títulos da Bundesliga pela equipe de Vincent Kompany e é esperado como um jogador chave para a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026. Sua performance chamou a atenção, inclusive de José Mourinho, que o observou na final da Copa da Alemanha no dia 23 de maio, quando o Bayern venceu o Stuttgart por 3 a 0.

Movimentações no Real Madrid

A possível volta de José Mourinho como técnico do Real Madrid, caso Pérez seja reeleito, adiciona um novo elemento à negociação por Olise. O clube merengue se prepara para um janela de intensas movimentações após duas temporadas sem grandes troféus. O Real Madrid já assegurou as contratações do zagueiro Ibrahima Konaté e do lateral-direito holandês Denzel Dumfries, da Inter de Milão.